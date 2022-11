Calcio, il Pietra è sempre più continuo. Pisano: “Concentrato sull’aspetto mentale”

Pietra Ligure. Con il 2-1 al Legino è arrivata la sesta vittoria consecutiva, avendo il miglior attacco e miglior difesa del campionato: questa è stata la reazione del Pietra dalla sconfitta contro la Praese, con la quale ora occupa la prima posizione. Un notevole segnale di forza a tutto il campionato di Promozione, anche se il valore complessivo della rosa di Mario Pisano non è mai stato messo in discussione.

Un lavoro che il tecnico andorese ha voluto pianificare utilizzando un altro metodo d’attuazione che, per ora, gli sta dando ragione: “Sono state settimane difficili come ogni volta in cui si ha il dovere di fare un campionato di vertice. In questo periodo, oltre ai soliti aspetti atletici/tecnici/tattici, mi sono concentrato più del solito sull’aspetto mentale. Il gruppo aveva bisogno di capire il suo reale potenziale, che viene fuori solo se si fanno le cose al 100%”.

Diverse assenze in queste settimane, come aveva detto Luca Filadelli a Mixed Zone qualche giorno fa, ma un rendimento che non è stato affatto scalfito da esse. Insomma, non è mai mancata fiducia nell’ambiente biancoceleste, come conferma Pisano: “La forza del Pietra Ligure è che al timone ci sono persone per bene, sincere e leali. Questa società è diversa da dinamiche classiche e becere che regnano nel mondo del calcio, non ci sono dirigenti che sparlano dietro e davanti dicono altro. Siamo uniti nel bene e nel male, ci diciamo le cose come vanno e analizziamo sempre ogni minimo particolare”.

E quindi ora è tempo di pensare al Soccer Borghetto di Cristian Cattardico, prossimo avversario domenica al De Vincenzi: “Al di sotto delle 5/6 pretendenti al salto di categoria, metto subito il Soccer. Si tratta di una squadra che ha valori tecnici davvero importanti, individualità che in questo campionato possono fare la differenza. Mi aspetto una partita complicatissima, ad alta intensità e capovolgimenti di fronte continui. Per i prossimi mesi? Recuperare giocatori e continuare in questo modo, con lo stesso atteggiamento avuto da inizio stagione”.

Infine un punto su lavoro nel settore giovanile, del quale Pisano è diventato Direttore Tecnico: “Quando mi è stato proposto questo incarico ne sono stato da subito felice ed entusiasta. Ho iniziato 20 anni fa negli Esordienti e ho già ricoperto questo incarico ad Andora per 4 stagioni. Nelle nostre giovanili ho trovato tecnici disponibili e preparati, ho dovuto solo dare un po’ di ordine organizzativo e qualche punto di vista differente. Come ogni anno nei tesserati le porte sono “girevoli” ma quest’anno il gap tra entrate/uscite ha prodotto un saldo positivo: siamo riusciti a fare tutte le categorie e questo ci ha fatto mantenere il prestigio di essere una delle Scuole Calcio Elitè riconosciute dal Settore Tecnico. Credo che, con le strutture che si hanno a Pietra Ligure, il settore giovanile possa soltanto che crescere e migliorare“.