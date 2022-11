Calcio, il Camporosso ottiene il primo pareggio stagionale. Mister Luci: “Per vincere bisogna lavorare di più”

Albenga. Primo pareggio in campionato per il Camporosso, attualmente capolista da sola con 19 punti in classifica. Dopo 6 partite consecutive, nelle quali i camporossini hanno sempre ottenuto i 3 punti, contro il Pontelungo è arrivata una piccola battuta d’arresto, pur sempre positiva. Dopo comunque le grandi partite disputate, questo pareggio ha un retrogusto amaro, siccome la squadra ospite ha fatto molta fatica a costruire durante il match.

Pareggio a reti bianche commentato così dall’ allenatore della squadra Luci: “Il calcio è anche questo, abbiamo saputo soffrire fino all’ultimo. Ai punti meritava sicuramente il Pontelungo, siamo stati comunque bravi a tenerci stretto questo punto. Faccio i complimenti ai miei e ragazzi, hanno lottato molto in campo, sopratutto in fase difensiva. Per vincere ovviamente bisogna lavorare ancora di più”.

Sorprendenti le statistiche della difesa rossoblu, un solo gol subito in 7 gare disputate: “ È stata anche la prima partita del campionato senza segnare gol. Importante fare di più: se la nostra ambizione è vincere il campionato, l’atteggiamento deve cambiare. Noi lotteremo fino alla fine con altre squadre per la vittoria finale, il Pontelungo rientra tra queste: è molto attrezzata e lotta da diversi anni per accaparrarsi il grande risultato. Adesso serve lavorare sulla fase offensiva, torniamo a casa con questo punto”.