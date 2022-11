Calcio, Finale. La ricetta di capitan Scalia: “Bravi a ricompattarci per affrontare al meglio l’Albenga”

Loano. Al Finale serviva una scossa per potersi riprendere da un periodo negativo durato quattro domeniche. Oggi pomeriggio contro l’Albenga dell’ex Pietro Buttu, i ragazzi di Flavio Ferraro hanno portato a casa un punto prezioso e, quindi, sono tornati a muovere la classifica.

La grinta e l’attenzione sono le due caratteristiche che hanno permesso a Scalia e compagni di poter fare risultato contro gli ingauni. Proprio il capitano giallorossoblù, il giocatore più rappresentativo e che conosce la piazza come pochi, ha fatto la sua analisi sulle condizioni dell’ambiente: “Noi oggi cercavamo sicuramente la prestazione, venendo da un periodo tribolato con troppe partite perse, anche immeritatamente secondo me. Siamo riusciti a portare un a casa un punto contro una squadra forte come l’Albenga e lo useremo per ripartire domenica prossima. Come si sta in spogliatoio? Quando ci sono situazioni del genere è fondamentale compattare il gruppo il più possibile, cercando di tirarsi fuori dai momenti negativi. Bisogna allenarsi e dare tutti qualcosa in più in campo per arrivare all’obiettivo“.

La sua esperienza può essere un valido aiuto per i tanti giovani calciatori finalesi. Con Genta che sembra ormai in dirittura d’arrivo, una pedina importante per la formazione di Ferraro, Scalia ha grande fiducia in tutti i suoi compagni di squadra: “Abbiamo tanti ragazzi giovani o al primo anno di Eccellenza, però presi individualmente sono molto forti. Io da martedì li ho martellati sapendo le condizioni del campo siccome, quando avevamo il Borel in erba, queste partite erano all’ordine del giorno. C’era da non rischiare niente e andare diretti al sodo. Secondo me il pareggio in fondo è il risultato giusto“.

“Io e Buttu abbiamo giocato poche volte contro ma quando è successo non mi ha mai battuto – sorride Scalia commentando il ritrovamento di diversi ex compagni di avventure in giallorossoblù -. Oggi ha fatto piacere incontrarli ma è una sensazione strana, comunque quando finisce la partita si è tutti amici come prima“.