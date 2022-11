Calcio, Celle Varazze. Monteforte indica la strada dopo la vittoria contro il Serra Riccò: “Dobbiamo dare continuità”

Celle Ligure. Un 3 a 0 sviluppato nella ripresa ha portato la squadra biancoblù a conquistare tre punti pesanti contro un avversario ostico come il Serra Riccò. A segno Cavallone, Durante e Ogliari.

Insomma, vittorie di questo tipo sono un bel segnale che si dà all’intero campionato. Ma per mister Luca Monteforte è più importante averlo dato all’interno dell’ambiente: “Finalmente abbiamo fatto una partita in maniera molto importante. Era da un po’ di tempo che mancano prestazioni del genere e ne avevamo bisogno. Venivamo da una sconfitta a Ventimiglia che avevamo digerito male. Poi c’era la voglia di trovare una vittoria netta in casa. C’è soddisfazione per la grande volontà e compattezza messa in campo, siamo stati bravi ad affrontare in questo modo una squadra indubbiamente forte. Ho un gruppo di ragazzi che ha voglia di allenarsi, aiutato da una società che ci fa lavorare serenamente e ha ambizioni futuribili. Ci sono tutti gli ingredienti per costruire un qualcosa di importante”.

La convinzione nei proprio mezzi, unita alle caratteristiche citate dal tecnico, sono la chiave per il progetto Celle Varazze. Il tempo pare proprio essere la chiave di lettura principale che si ne si deve trarre, senza fare alcuni proclami: “Il nostro percorso continua e, recuperando i giocatori infortunati, dobbiamo cercare di dargli continuità. Noi non abbiamo mai parlato di un salto di categoria immediato, avendo una squadra completamente nuova e che ha bisogno di tempo per potersi amalgamare. Non potevamo pensare di partire davanti a tutti. Siamo a metà del cammino e la nostra voglia è quella di costruire per il futuro. Certo, bisogna migliorare qualcosa pur essendo il linea con le nostre volontà, vedremo se ci sarà qualche opportunità con il mercato“.

Anche perché la Promozione sembra aver preso una maggiore fisionomia con il passare delle partite: “Pietra e Praese sono un po’ staccate dalle altre e che credo siano le più forti del campionato. Ma anche il Serra Riccò faceva parte di quel gruppo fino a domenica scorsa. Noi siamo a ridosso dei tre davanti con altre 4/5, quindi dobbiamo rimanere lì e stare pronti a dare battaglia. C’è da prendere in esempio proprio la partita scorsa che è stata quella più importante che abbiamo fatto. Mentre nelle altre occasioni abbiamo avuto più nostre le caratteristiche tecniche, questa volta siamo stati veramente bravi a livello di determinazione, ciò che ci è mancato precedentemente. Il gruppo è giovane e queste sono tutte lezioni importanti“.

E ora per la “classe” di Luca Monteforte è tempo di pensare alla prossima gara contro la Sampierdarenese: “Hanno i nostri stessi punti ed è una delle sorprese del campionato. Giocano un buon calcio e possiedono dei giocatori offensivi di grande qualità. Vengono da una serie di partite che ha creato in loro entusiasmo, quindi tutto questo renderà più difficile la domenica”.