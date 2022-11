Calcio, Carcarese. Chiarlone si gode la vittoria a Ventimiglia: “Sempre avuto fiducia nei miei ragazzi”

Carcare. “Non ho parole per descrivere la partita” è un commento che fa intendere quanto sia grande la soddisfazione di mister Loris Chiarlone per la vittoria della sua Carcarese sul campo del Ventimiglia.

“Ho sempre avuto fiducia in questi ragazzi – ha esordito – anche durante i momenti difficili. C’era bisogno di una prova di grande personalità dopo quella poco convincente di domenica scorsa. Ora sono qui a commentare una grande vittoria, sicuramente meritata“.

Un plauso anche ai suoi giocatori più giovani: “Stanno crescendo e si vede, siccome hanno dinamismo e tecnica e ci danno una grossa mano”.

Ancora una vittoria in trasferta per la Carcare: “Il fattore campo non è così predominante, ma è logico che speriamo di poterci sbloccare presto anche al Corrent. Dobbiamo continuare così perché, entrando in campo con questo spirito, ci possiamo davvero divertire“.

Ora per i ragazzi di Chiarlone è tempo di pensare al Celle Varazze di Luca Monteforte: “Un’altra partita complicatissima dove i ritmi saranno elevatissimi, dovremo prepararla bene in settimana”.