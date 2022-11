Calcio: tra Bra e Vado vince la noia (0-0)

Bra-Vado 0-0

90’+4 Fischio finale: Bra-Vado 0-0.

90′ Quattro minuti di recupero.

84′ Ammoniti Ropolo (V) e Menabò (B).

79′ Punizione Bra dai venticinque metri. Va Tuzza, alta.

Vado abulico in questo secondo tempo. Baricentro basso, praticamente sempre sulla difensiva. Pur tuttavia, non concedendo quasi nulla.

Il Vado, togliendo Codutti e inserendo Bane, si ridisegna dietro con un difesa a 3. A cinque in fase di non possesso.

Trascorso il primo quarto d’ora della ripresa. Partita sempre maschia, spigolosa ma corretta. Bra ora un po’ più intraprendente, soprattutto con alcune situazioni insidiose in mischia.

53′ Bra in avanti. Pautassi allarga a sinistra per Daqoune. Questi crossa basso al centro. Il pallone sopraggiunge dalla parte opposta. Bongiovanni, da ottima posizione, manca in un primo momento il controllo. Tira dunque in seconda battuta.

Castelletto, ben appostato, salva deviando in angolo.

L’incontro riprende alle ore 15:32.

Secondo tempo

45’+1 Fine primo tempo: Bra-Vado 0-0.

45′ Un minuto di recupero.

44′ Ammonito Pavesi (B).

43′ Capra scodella in zona lunetta per Lo Bosco. L’attaccante rossoblu va al volo. Soluzione balistica complicata, palla fuori.

A seguire girata in area di Pavesi. Tiro debole, Ascioti si distende e blocca.

39′ Daqouune conclude dal limite. Murato da Ropolo.

Passata la mezz’ora. Partita finora molto equilibrata, contesa per lo più a centrocampo. Portieri pressoché inoperosi.

22′ Episodio da moviola. Punizione Bra dai trenta metri. Posizione centrale. Calcia Tuzza, a mezza altezza.

Ascioti, tradito da un rimbalzo difettoso, non trattiene la palla (apparentemente innocua). Che dà l’illusione ottica di varcare la linea di porta.

I giocatori locali protestano, volendo il gol. L’arbitro guarda l’assistente, che non ravvisa la marcatura. Pertanto si prosegue.

18′ Giallo a Ghigliotti (V).

12′ Opportunità Vado. Lo Bosco libera Spanu col tacco. Il terzino sinistro vadese si presenta sul fondo e crossa. Di Renzo di testa sotto misura non centra lo specchio, mandando alto.

Trascorsi i primi dieci minuti. Bra buono approccio, pur non creando pericoli degni di nota. Il Vado pare ancora dover prendere le misure.

Partita comunque subito spigolosa. Il terreno di gioco, irregolare, non favorisce il palleggio e la manovra.

La sfida inizia alle ore 14:31.

Il Vado si schiera con un 4-3-3. Ascioti – preferito a Cirillo – tra i pali. Ghigliotti e Spanu terzini; Ropolo e De Bode i centrali difensivi. D’Iglio in cabina di regia. Castelletto e Codutti mediani. Trio d’attacco con Capra in appoggio al tandem Di Renzo-Lo Bosco.

Primo tempo

Tabellino:

Bra: Ujkaj, Pautassi, Quintadamo, Tos, Gyimiah, Tuzza, Pavesi (64′ Menabò), Bongiovanni, Marchetti, Daqoune, Gerbino

A disp.: Favaro, Marisola, Dall’Olio, Di Benedetto, Capellupo, Lawana, Oliviero, Cassata. All. Floris

Vado: Ascioti, Ghigliotti, De Bode, Ropolo, Spanu (82′ Casazza), Castelletto, D’Iglio (89′ Cenci), Codutti (66′ Bane), Lo Bosco, Di Renzo (82′ Capano), Capra (88′ Adusa)

A disp. Cirillo, Tinti, Manno, Lagorio. All. Didu

Arbitro: Simone Gavini (Aprilia). Assistenti. Riccardo Marra (Milano) e Fabrizio Perri (Lamezia Terme)

Note: Pomeriggio fresco (14° gradi) sereno e soleggiato. Fondo d’erba naturale abbastanza pesante. Ammoniti: Pavesi, Menabò (B), Ghigliotti e Ropolo (V). Angoli 5-2. Spettatori 250 circa.

Bra (Cuneo). Nella tredicesima giornata del campionato interregionale calcistico di Serie D, girone “A”, il Vado è di scena in trasferta, a Bra. Fischio d’inizio questo pomeriggio al campo sportivo “Attilio Bravi”, ore 14:30.

I rossoblu sono terzi in classifica a 24 punti. La gara odierna rappresenta per gli uomini allenati da Didu il secondo di una successione di scontri diretti. Serie iniziata domenica scorsa contro il Gozzano (vittoria 2 a 1) e che proseguirà nelle due successive domeniche, quando i vadesi riceveranno dapprima la capolista Sestri Levante e saranno poi quindi ospiti della Sanremese (attualmente seconda, un punto davanti al Vado).

I padroni di casa del Bra si trovano – come accennato – nelle posizioni immediatamente dietro: quinto posto in graduatoria, con 21 punti. I piemontesi sono reduci da ben nove risultati utili consecutivi (4 vittorie, 5 pareggi). Dieci considerando anche Coppa Italia Dilettanti. Una sola battuta d’arresto finora per la compagine giallorossa allenata da Floris; alla terza giornata, a domicilio, contro la Castanese (0-1).

Di contro, il Vado non ha finora mai perso lontano dal “Chittolina”.

Nell’occasione della sfida odierna col Vado la squadra locale incentiva l’affluenza di pubblico, offrendo l’ingresso gratuito ai ragazzi del settore giovanile.