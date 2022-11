Calcio, Baia Alassio. Gianni Bella si dimette: “Qualcuno remava contro”

Alassio. Un inizio di stagione in salita per la Baia che, assieme ad una classifica che le fa tutt’altro che un sorriso, all’ultimo posto con soli 6 punti, deve cercarsi una nuova guida tecnica: Gianni Bella ed Enzo Testini hanno rassegnato le proprie dimissioni.

“Lasciare insieme ad Enzo era qualcosa di scontato, siamo una cosa sola” commenta a posteriori Bella, facendo un sunto di quelle che sono state le motivazioni che hanno spinto entrambi ad arrivare a tale decisione: “Quando una persona organizza gli allenamenti e si vede dei giocatori che non fanno quelle cose basiche che si vanno a chiedere, senza fare nulla alla domenica per migliorarsi, allora abbiamo capito che ci fosse qualcosa che non andasse”.

Soprattutto per via di un presunto ammutinamento da parte di alcuni componenti della squadra: “C’erano diverse antipatie all’interno dello spogliatoio e io non ho assolutamente voglia di stare in un gruppo del genere. Voglio fare le cose per bene e con il rispetto di tutti, senza persone voltafaccia che mi danno davvero fastidio”.

“Inizialmente andava tutto molto bene – continua a spiegare il mister – ma poi col passare del tempo nemmeno durante le partite mi sentivo totalmente seguito, un atto voluto per le questioni che ho spiegato precedentemente. Ho chiesto diverse volte, in caso di problematiche, di parlarne tutti insieme ma la risposta era sempre che non ci fossero alcune problematiche. Allora abbiamo deciso di farci da parte dimostrando di essere dei signori”.

Il sodalizio giallonero, nella figura del DG Gerundo, si è espresso dispiaciuto dell’accaduto: “Lo vogliamo ringraziare per questi due mesi di lavoro. Ci tengo, inoltre, a fargli l’in bocca al lupo per il futuro, trovando presto un’altra squadra e continuando il suo percorso visto il suo grande valore”.

La ricerca della nuova guida tecnica si sta già attuando in casa Baia ma, in attesa di una definizione totale, in panchina andrà il trio tecnico formato da Formisano, Gianotti e Tuninetti.