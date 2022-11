Calcio, altro giro altra bella cornice: domani c’è Spotornese vs Savona

Savona. Dopo il bello spettacolo sugli spalti offerto la settimana scorsa in Savona vs Albissole, questo weekend torna un altro appuntamento all’insegna del calcio della gente: domani gli Striscioni affronteranno la Spotornese al Ruffinengo.

Una sfida importante in chiave classifica

Spotornese 13; Masone, Speranza, Albissole 12; Multedo e Quiliano&Valleggia 11; Pra’ FC e Savona 10; Letimbro 6; Olimpic e Città di Cogoleto 5; Priamar Liguria 4; Vadese 1; Veloce 0.

Se per i biancoblù si tratta di una stagione veramente complicata in termini societari ed organizzativi, mentre in campo la squadra di Frumento sta facendo più di quel che effettivamente è in condizioni di fare, sul fronte spotornese c’è la massima soddisfazione attorno all’ambiente: da neopromossa, essere al primo posto in sei giornate significa essere partiti decisamente con il piede giusto.

Ma il distacco è di appena tre punti, quindi ciò che fuoriuscirà dai novanta minuti potrà dare un’ulteriore impronta al campionato. Si segnalano diverse assenze nel Savona (Rapetti, Brema, Caredda e Sofia), che proverà a stringere i denti per andare alla ricerca del settimo risultato utile consecutivo.

Un’altra bella cornice di pubblico

“Credo che non vedremo mai più un campionato di Prima Categoria con una cornice di pubblico così” ha detto Frumento dopo la gara pareggiata contro l’Albissole. Anche questa volta ci sarà la presenza di due tifoserie pronte a cantare e sostenere la propria squadra in questo scontro diretto.

“I Drunkerz”, ovvero i sostenitori della Spotornese, messi affianco del tifo biancoblù: due realtà di origini diverse ma accomunate dalla stessa passione, quella per i rispettivi colori.

Se con l’Albissole c’è stato un bello spettacolo, per Spotornese vs Savona si potrà assistere nuovamente ad un match dall’importanza tabellare e, in aggiunta, capace di non rendere indifferenti con un bel colpo d’occhio sugli spalti.