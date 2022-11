Calcio, Albissole. Romano come Alessi: il giovane bomber è già nella storia del club

L’Albissole ha trovato in Gabriele Romano un nuovo prolifico realizzatore. Il suo fiuto del gol lo ha fatto sbocciare nella scorsa stagione e in questa, con 10 gol in 10 partite, continua a confermarsi con la prima posizione nella classifica cannonieri.

Numeri importanti per un ragazzo classe 2002 che già in due anni è stato capace di entrare nella storia recente del club biancoceleste. Infatti, secondo un confronto tracciato dal dirigente Gianfranco Lampugnani, Romano è il terzo miglior marcatore nelle prime dieci domeniche, posizionandosi al fianco di Diego Alessi, ora tecnico della Cairese ma fino a qualche anno fa considerato uno degli attaccanti migliori della zona.

Ecco i realizzatori di anno in anno:

Campionato 2011-12 Prima Categoria: Luca Traggiai 5 reti

Campionato 2012-13 Promozione: Luca Traggiai 6 reti

Campionato 2013-2014 Promozione: Rosario Granvillano 12 reti

Campionato 2014-2015 Promozione: Rosario Granvillano 4 reti

Campionato 2015-2016 Promozione: Diego Alessi 10 reti

Campionato 2016-2017 Eccellenza: Riccardo Piacentini 8 reti

Campionato 2017-2018 Serie D: Riccardo Piacentini 4 reti

Campionato 2018-2019 Serie C: Riccardo Martignago 5 reti

Campionato 2019-2020 Seconda Categoria: Alfonz Bardhi 5 reti

Campionato 2021-2022 Prima Categoria: Gabriele Romano 9 reti

Campionato 2022-2023 Prima Categoria: Gabriele Romano 10 reti