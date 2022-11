Calcio, Albenga canta e “gallo” Beluffi alza la cresta: “Che emozione al gol. Buttu? Primo a darmi fiducia”

Arma di Taggia. “Quando corre non lo acciuffi, tutti pazzi per Beluffi”. Per un calciatore sentire un coro del genere a lui dedicato può solo che esserne contento. Ed è proprio questo lo stadio d’animo di Gabriele Beluffi, il jolly ingauno che sta diventando sempre più decisivo in questa prima parte di stagione. Rapallo, Genova Calcio ed ora il Taggia lo sanno bene.

Il copione al “Marzocchini” è stato pressoché lo stesso di quello del “Macera”: Buttu lo inserisce intorno al sessantesimo e, esattamente all’ottantacinquesimo in entrambe le occasioni, mette la freccia e fa passare l’Albenga in vantaggio.

Insomma, una vera e propria “Zona Beluffi” che lo stesso classe 2003 vuole godersi in toto: “Abbiamo preparato molto bene questa partita, andandoci ad allenare a Cisano per farci trovare all’altezza di un impegno così difficile. Il gol mi ha emozionato tanto e voglio ringraziare tutto il pubblico che si fa sempre sentire“.

Un legame veramente profondo quello tra il giovane attaccante e la piazza bianconera: “Fanno sempre sì che si possa dare quel qualcosa in più per andare oltre a tutto. Andare da loro ad esultare mi gasa tanto e sono felice che mi abbiano dedicato anche un coro: sono i numeri uno“.

Anche con Pietro Buttu è nato un bel feeling: “Lui è il primo mister che mi dà così tanta fiducia. Lo voglio ringraziare pubblicamente per tutti i consigli che mi sta dando, mi sta insegnando molto ed è davvero speciale“.

E poi una notizia non da poco, ovvero l’origine del suo soprannome di “Gallo”: “Me lo ha dato Puddu l’anno scorso. Il significato? Dicono che corro un po’ come Belotti, ovvero con la gobba..“