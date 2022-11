Calcio, Albenga. Buttu non vuole perdere lucidità nella sua felicità: “Squadra strepitosa ma il campionato è lunghissimo”

Albenga. Ieri pomeriggio contro la Cairese, con il pubblico delle grandi occasioni all’Annibale Riva, i bianconeri sono riusciti ad imporsi e a realizzare la decima vittoria consecutiva: è +11 dagli stessi valbormidesi, una partenza super per la squadra di Pietro Buttu.

Ormai è da diverse partite che quest’ultimo ha difficoltà nel trovare gli aggettivi per la squadra, avendone già usati parecchi di domenica in domenica. E proprio nella gara di ieri che la sua soddisfazione è arrivata forse ad un livello ancora più alto, vedendo i suoi ragazzi riuscire a dominare un avversario forte come la Cairese.

Il distacco comincia ad essere importante ma Buttu non transige: “Il campionato è ancora lunghissimo, bisogna rimanere sul pezzo perché il meglio deve ancora venire”.