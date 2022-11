Calcio, al Pontelungo piace mirare al “7”: ventuno reti rifilate a Argentina, Altarese e Mallare

Albenga. Nella lotta per la vittoria campionato di Prima Categoria, non a sorpresa, c’è anche il Pontelungo. Nella scorsa stagione si era classificato secondo, non riuscendo per un soffio ad accedere alla categoria successiva. Quest’anno è partito a bomba, totalizzando 27 gol in appena 6 partite, tra cui 3 partite vinte con 7 gol a referto e appena 1 subito (7-1 vs Atletico Argentina, 7-0 vs Altarese, 7-0 vs Mallare), numeri che portano il nome del club al primo posto per reti segnate.

Moltissimi tra l’altro i giocatori granata già andati a segno, tra titolari e non. Il destino del 7 si fa sentire ancora una volta: il nome in cima alla classifica dei marcatori è dell’intramontabile Pietro Daddi, con a referto proprio 7 gol. Se le statistiche sono impressionanti e l’inizio è di buon auspicio per la squadra, la vera sfida si terrà questa domenica contro il Camporosso. La squadra imperiese ha attualmente 1 solo gol subito arrivato dopo 5 gare di clean sheet e di diritto possiede la difesa migliore del campionato: un big match al vertice tutto da seguire.

Sicuramente gli obiettivi della squadra sono chiari, come sottolinea mister Zanardini: “L’anno scorso siamo arrivati secondi, perdendo solamente in finale play off. Il nostro destino dipenderà tanto da domenica: siamo a -5 punti e una sconfitta allungherebbe di molto il gap, decretando la quasi fine dei giochi. Sono fortunato ad avere in rosa tantissimi bravi giocatori: il merito di questo dato è prevalentemente loro. Cerco di schierare sempre tutti, per questo non sono solamente i giocatori offensivi a trovare il gol. Adesso sta tutto nel dimostrare cosa sappiamo fare con le squadre che lottano per il campionato: abbiamo già perso con il San Francesco e l’Andora in coppa, poi il pareggio con l’Aurora. Ai miei giocatori chiedo concertazione e la convinzione giusta per battere le forti come con le piccole. Ai ragazzi giovani chiedo pazienza e perseveranza, Daddi ci aiuta molto in questo, averlo in squadra è prezioso per ogni componente della rosa“.

Ed è proprio il numero 9, attuale bomber del club, a raccontare cosa si prova a lottare ancora sul rettangolo verde: “Mi sento ancora molto bene, sento di dare ancora tanto per questo sport, in primis a questa società. Il merito è di tutti quando si raggiungono certi obiettivi, dai giocatori alla dirigenza. Cerco di aiutare molto ogni giocatore della squadra: per i giocatori giovani sono un riferimento, essendo una punta i miei consigli sono poi indirizzati più per le nuove leve offensive“.

Sulla partita di domenica invece: “Penso che ogni partita sia a se, dobbiamo sfruttare il momento per incanalare tutte le dinamiche del match dalla nostra parte. Conosco il mister del Camporosso, mi ha allenato diversi anni fa: è un allenatore molto bravo e preparato. Noi siamo una squadra molto forte, secondo me è un dato oggettivo, se vinciamo il cammino può essere solo che in discesa. Il nostro obiettivo è portare il Pontelungo in Promozione“.