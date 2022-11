Cairo in Comune: “Se la bozza del piano sanitario si può modificare, allora inserire un pronto soccorso per il San Giuseppe”

Cairo Montenotte. “Visto che, come dichiarato dall’assessore regionale alla sanità Angelo Gratarola, il nuovo piano sanitario è solo una bozza e può essere modificato, come dimostra la vicenda del punto nascite di Savona, perchè non modificarlo anche per l’ospedale di Cairo prevedendo la riapertura del pronto soccorso e, nell’immediato, del punto di primo intervento h24?”.

A domandarselo sono Giorgia Ferrari e Silvano Nervi del gruppo di minoranza “Cairo in Comune”, che questa mattina hanno presentato una mozione al sindaco Lambertini e alla giunta chiedendo che si attivino con la Regione affinché il piano venga integrato e modificato anche per l’ospedale San Giuseppe.

“Dopo la chiusura dovuta alla pandemia, infatti, nonostante le promesse di Regione e Asl, il Punto di Primo Intervento è stato riaperto solo per 12 ore esclusivamente per i pazienti in autopresentazione, mentre tutte le ambulanze vengono dirottate verso Savona e Pietra Ligure. Noi chiediamo che il San Giuseppe venga riconosciuto come ospedale di area disagiata sede di Pronto Soccorso e inserita l’immediata riapertura del Ppi per 24 ore, con accesso alle ambulanze almeno per i codici verdi e bianchi”.

“La Valbormida – concludono Ferrari e Nervi – ha bisogno di servizi sanitari all’altezza delle esigenze dei suoi abitanti, soprattutto per quanto riguarda le emergenze, viste le difficoltà di collegamento con gli ospedali della costa”.