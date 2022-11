Borgio Verezzi prosegue il suo restyling da 2,7mln: nel 2023 il nuovo lungomare

Borgio Verezzi. Un pacchetto di opere complessive dal valore di 2,7 mln di euro per l’amministrazione di Borgio Verezzi che, oltre ad interventi già realizzati, sta iniziando e mettendo in cantiere ulteriori lavori sul territorio comunale, secondo la programmazione indicata.

Dopo aver completato la nuova illuminazione pubblica per il tratto di via Nazario Sauro (1° lotto), con l’importanbte allargamento del collegamento viario per la sicurezza stradale (180mila euro), sono in fase di attuazione il rifacimento del ciottolato e dei sottoservizi su tre rampe di via Verezzi, oltre al completo restyling del porfido nell’ingresso del paese, con l’intervento che riguarda via Matteotti, per un importo di 150mila euro.

Ma sono già state appaltate, con inizio lavori imminente, opere per altri 1,13mln di euro: nuova illuminazione per il tratto di via Nazario Sauro (2° lotto); messa in sicurezza del movimento franoso in via Valle; nuovo selciato per il tratto di via S. Giuseppe; rifacimento del tratto di ciottolato di via alla Chiesa e dei tratti di ciottolato dei centri storici (Borgio e Verezzi); messa in sicurezza della cupola della tomba Cucchi; interventi di efficientamento energetico.

E per Borgio Verezzi sono stati varati nuovi progetti esecutivi, con appalti previsti entro il 2022 da 1,280mln di euro: in primis l’attesa riqualificazione della passeggiata a mare, nell’ambito del complessivo restyling del litorale (nella foto sotto). E poi previsti nuovi asfalti su diverse strade; interventi di ammodernamento per gli impianti sportivi di via Valle e infine il secondo lotto dell’allargamento di via Nazario Sauro, per ultimare la riqualificazione stradale che conduce fino a Verezzi.

“Si tratta di una serie di opere davvero importanti e che daranno nuovo smalto al paese, sia a livello turistico sia sotto il profilo della qualità di vita” afferma il sindaco Renato Dacquino.

“Con il nuovo PUC (approvato da maggioranza e minoranza nel precedente mandato amministrativo) tanta attenzione è stata dedicata a tutto il nostro territorio: questo aggiornamento conferma con razionalità e concretezza il valore del percorso avviato – aggiunge Dacquino -. Un approccio globale che porta avanti vari interventi, alcuni appena realizzati, altri in fase di realizzazione, alcuni già appaltati e altri che saranno cantierabili entro fine anno. Un investimento totale superiore a 2.7 milioni di euro per un piano di ammodernamento del paese che guarda al futuro” conclude il primo cittadino di Borgio Verezzi.

Da parte degli uffici e della macchina comunale un gran lavoro di programmazione e organizzazione, come sottolinea l’assessore ai lavori pubblici Renzo Locatelli: “I risultati sono evidenti e le opere pubbliche messe in campo rappresentano un grande obiettivo per la nostra cittadina e la nostra comunità“.

“Una azione di pianificazione territoriale che riflette quanto previsto dal nuovo Piano Urbanistico, con lo sviluppo degli iter progettuali relativi alla realizzazione degli interventi necessari al paese, con l’amministrazione comunale che è riuscita a ottenere risorse e finanziamenti ingenti” aggiunge ancora l’assessore.

Per gli attuali cantieri aperti sono state richieste modifiche alla viabilità, indicate con apposita segnaletica: le variazioni alla circolazione stradale stanno comportando anche modifiche al trasporto pubblico locale e ai percorsi dei bus di linea: “Anche sul fronte della programmazione abbiamo cercato di limitare i possibili disagi provocati dai lavori” conclude Locatelli.

Ecco cosa cambia sul fronte della circolazione stradale (in attesa della conclusione degli attuali interventi, prevista tra una decina di giorni): per chi arriva da Pietra Ligure nessuna variazione in direzione dell’Aurelia; Per chi viene da Pietra Ligure diretto nel centro-via Matteotti l’accesso è da piazza Marconi/via Ciarlo; per chi viene da Pietra o da Borgio diretto a Verezzi è prevista una deviazione in viale Colombo/via Trento Trieste (per informazioni è possibile rivolgersi alla polizia locale: 019-610510).