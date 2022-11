Borghetto, il Comune cerca persone interessate a raccogliere (gratuitamente) le olive degli alberi del cimitero

Borghetto Santo Spirito. Il Comune di Borghetto Santo Spirito cerca persone interessate a raccogliere le olive prodotte dagli alberi situati all’interno e all’esterno del cimitero di località Rive.

Con la delibera numero 136 del 4 novembre, la giunta comunale del sindaco Giancarlo Canepa ha concesso la possibilità, ai cittadini interessati, di raccogliere gratuitamente le olive prodotte dagli alberi siti all’interno e nell’immediata zona perimetrale esterna al camposanto.

In cambio, occorrerà impegnarsi ad effettuare la potatura delle piante di ulivo per un periodo di due anni (2022-2023) con eventuale possibilità di rinnovo ad insindacabile giudizio dell’amministrazione comunale.

Gli interessati dovranno far pervenire richiesta scritta entro e non oltre il 17 novembre 2022. In caso di presentazione di più richieste, l’aggiudicazione avverrà tenendo conto dell’ordine cronologico di arrivo delle richieste.