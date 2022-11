“Beigua in Action”, a Celle divertimento e buone pratiche di educazione civica nel rispetto dell’ambiente

Celle Ligure. Comune, Legambiente e Parco del Beigua insieme ai più piccoli per una giornata di promozione del rispetto dell’ambiente, diffusione delle buone pratiche di educazione civica e di tutela dei luoghi.

“Beigua in Action” domenica una mattinata con il sindaco, Caterina Mordeglia, il suo vice, Giovanni Siri, i più piccoli e i volontari che hanno raccolto rifiuti sulla spiaggia del centro del paese per questa iniziativa organizzata da Parco del Beigua in collaborazione con Legambiente Liguria, finanziata da Regione Liguria e supportata dal Comune di Celle Ligure.

“È stata davvero una bella esperienza, un’intera mattinata in cui abbiamo effettuato la pulizia della spiaggia con un approccio scientifico, suddividendo i rifiuti identificati in tre categorie: plastica, indifferenziata e mozziconi di sigaretta”.

Ci spiega il primo cittadino “i mozziconi sono stati avviati al riciclo insieme a quelli che vengono quotidianamente conferiti negli appositi raccoglitori che l’Amministrazione Comunale ha posizionato nel 2021 sul tutto il territorio di Celle. Attraverso un processo di purificazione” continua “i filtri delle sigarette vengono trasformati in un polimeroplastico, l’acetato di cellulosa, e possono diventare oggetti di uso comune come montatori di occhiali e manici di ombrello oppure essere usati per la stampa 3D”.