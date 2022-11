Basket, ABC Alassio rimane in vetta: superato in casa il BVC Sanremo

Alassio. Davanti ad una bella cornice di pubblico, dopo tre trasferte consecutive, prima casalinga ad Alassio per la compagine ABC che mantiene il primo posto in classifica, battendo 77 a 74 il BVC Sanremo.

“Partita che si mette subito su un binario difficile viste le straordinarie percentuali al tiro da tre degli avversari (80% a fine partita) e alla loro capacità di eludere le nostre mosse sia in attacco che in difesa – commentano -. Solo la voglia e la caparbietà dei ragazzi ci permettono di vincere la partita ma non abbiamo lavorato abbastanza di squadra sui due lati del campo. Se riusciamo a fare questo step di unione e fiducia possiamo provare a mantenere la nostra attuale posizione in classifica”.

Da registrare il rientro di Lorenzo Mola dopo una lunga assenza.

ABC ALASSIO 77 – BVC SANREMO 74

ABC ALASSIO: Arrighetti 20, Revetria 19, Mola 11, Noumeri 11, Magaletti 11, Arienti 3, Auricchio 1, Giribaldi 1, Robaldo, Manfredi M., Varaldo, Marengo. All. Accinelli-Ciravegna