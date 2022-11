Bacigalupo, Orsi e Scaramuzza: “Dal Comune tutto tace. E la nuova proprietà ipotizza di andare altrove”

Savona. “Ci eravamo lasciati quindici giorni fa con l’assessore Rossello, che ad un’ interpellanza scritta, e successivamente presentata dai sottoscritti, lasciava presagire imminenti e nuove azioni da parte del Comune sull’impianto del Bacigalupo. Tutto tace“. I consiglieri di opposizione Fabio Orsi e Maurizio Scaramuzza ritornano sulla questione stadio di Savona.

“Provocatoriamente, ma nemmeno troppo – ricordano i due consiglieri in quota Toti per Savona e Lega -, avevamo anche invocato i poteri di ordinanza sindacale per consentire almeno l’utilizzo del manto erboso del Bacigalupo, perfettamente a norma e costato oltre 50 mila euro, per gli allenamenti, almeno come primo passo. Nemmeno una risposta“.

L’assessore allo sport Francesco Rossello aveva detto in consiglio comunale che l’intenzione di Palazzo Sisto era quella di procedere con una manifestazione di interesse per la gestione della struttura e, in caso di riscontro positivo, procedere con i lavori di ripristino, a spese del Comune, per poter aprire e usufruire dell’impianto sportivo.

Nel frattempo la società ha annunciato di essere interessata ad andare ad Altare. In questi giorni è previsto un incontro con il sindaco Briano per valutare la percorribilità della costruzione di uno stadio nel comune della Val Bormida.

“Intanto la nuova proprietà ipotizza di andare altrove, i tifosi chiedono, anzi pretendono giustamente dei precisi chiarimenti sulle reali intenzioni. Ma tutto tace. Si parla di nuovi bandi, “al ribasso” ma di certo non si vede nulla messo nero su bianco e il tempo passa. Il 31 dicembre scade il contratto di manutenzione del manto erboso e stiamo per certificare l’inutilità di un intervento pensato male e senza fare i conti con la realtà delle cose. In tutto questo, la Città, i Savonesi e i tifosi chiedono che il Comune batta un colpo, che prenda qualche decisione, se ne assuma la responsabilità e, possibilmente non rifaccia gli stessi errori”.