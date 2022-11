Autostrade, inizio settimana da bollino rosso. E oggi altre code e rallentamenti

Liguria. L’intesificarsi dei cantieri e dei lavori di manutenzione sulla rete autostradale ligure presenta un inizio di settimana da bollino rosso, in particolare nel corso di alcune fasce orarie.

Secondo le previsione di Autostrade, per domani, lunedì 7 novembre, code e disagi sulla A10 Savona-Genova in entrambe le direzioni dalle 7 alle 13, e dalle 16 alle 19. Rallentamenti e tempi di percorrenza superiori alla media negl’altri orari della giornata.

Stesso quadro di traffico intenso e molto intenso anche sulla A26, sempre in entrambe le direzioni.

Quanto alla giornata odierna, domenica 6 novembre, non sono mancati criticità nella circolazione autostradale: al momento, ad esempio, sono segnalate code di 2 km tra il bivio A6/A10 Savona e Altare, in direzione Torino, a causa dei lavori in essere sulla tratta.

Nel pomeriggio code anche tra Spotorno e Savona, così come tra Andora e Albenga, in direzione Genova, per la presenza del cantiere di manutenzione.