Genova. Incidente sull’autostrada A10 tra Arenzano e Genova Pra’. Intorno alle 6 di stamane, per cause da accertare, probabilmente a causa dello scontro con un camion, un’auto si è ribaltata.

Da quanto risulta, non ci sono altri mezzi coinvolti. Alla guida c’era una donna che è apparsa da subito in gravi condizioni. Per estrarla dall’abitacolo sono intervenuti i vigili del fuoco.

Una volta liberata dalle lamiere della vettura, è stata affidata ai militi della Croce Oro di Sciarborasca che le hanno prestato i primi soccorsi. Tra le conseguenze dell’impatto un importante trauma cranico commotivo.

Date le condizioni e la distanza, è intervenuto sul posto l’elisoccorso di Albenga: dopo essere stata intubata, è stata trasportata in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova.

Inevitabili le conseguenze sul traffico: sul tratto si registrano 2 chilometri di coda in direzione Genova.