Atletica Arcobaleno Savona, esordio di Laila Hero in maratona: 19° posto a Firenze

Savona. Stagione di impegni su lunghe distanze per i portacolori dell’Atletica Arcobaleno Savona.

Laila Hero finalmente “evade” la pratica dell’esordio in maratona, spronata dal coach Giorgio Fazio. Sicuramente “buona la prima”, in occasione della Firenze Marathon: 19° posto nella classifica generale femminile ed un crono di 3.09.43. Ritmo volutamente controllato e, per la prossima occasione, obiettivo spostato più verso le 3 ore!

Alla “Half Marathon Città dei Papi”, nella gara sui 10 km, exploit dell’allieva Chiara Puddu che chiude in 9° posizione assoluta con un gran tempo di 40.59. In 20° posizione un’altra allieva proveniente dal vivaio del CFFSD Cogoleto, Arianna Tagliafico, all’arrivo in 45.21. E’ 30° Chiara Memme in 47.28.

Buona prova anche di Enrico Lanfranconi che conclude in 10° posizione assoluta con il crono di 36.15.