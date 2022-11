ATA Savona, Simona Ferrando nuovo amministratore unico

Savona. Si è svolta questo pomeriggio a Palazzo Sisto l’assemblea di Ata convocata allo scopo di nominare il nuovo amministratore unico dell’azienda, Simona Ferrando, e il nuovo organo di controllo.

Ferrando – che lavora in Ata già da alcuni mesi con un incarico di consulenza – ha maturato un’esperienza pluriennale nella gestione dei rifiuti urbani di diversi Comuni liguri. In particolare, fino al giugno scorso, è stata direttore generale di Finale Ambiente Spa e, precedentemente, presidente prima e amministratore unico, poi, di Arenzano Ambiente e Lavoro spa.

“Ringraziamo nuovamente il dottor Tapparini per l’importante contributo che ha dato alla città – è la dichiarazione del sindaco Marco Russo e dell’assessore Barbara Pasquali – Come abbiamo sempre detto, la soluzione vera sul fronte dei rifiuti e della pulizia arriverà con la piena operatività della newco Sea-S”.

“Tuttavia, nel frattempo, è necessario che Ata svolga al meglio delle sue possibilità il lavoro che è chiamata a fare”.

“L’amministrazione in questi mesi si è sempre spesa in tal senso e continuerà, come ha sempre fatto. Siamo certi che Ferrando, con l’esperienza già maturata in azienda che le consente di essere operativa fin da subito, possa dare un importante contributo in questa direzione” concludono sindaco e assessore.

La nomina arriva dopo la conclusione di mandato di Gianluca Tapparini, che proprio ieri ha presentato il suo bilancio 2019-2022.