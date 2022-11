AsinOlla, attività assistite con gli animali: la comunicazione e relazione con gli amici asinelli

Pietra Ligure. AsinOlla presenta un’altra iniziativa nell’ambito della sua offerta di attività assistite, ludiche e pedagogiche, con gli animali, in particolare con gli amici asinelli sempre protagonisti del parco natura a Pietra Ligure.

Il 15 e il 29 gennaio si terrà, infatti, un nuovo corso base sulla comunicazione e relazione con l’asino, che vedrà nel ruolo di formatore Gabriele Pezzini, ideatore della due giorni di lezioni teoriche e prove pratiche: “Chi trova un asino trova un tesoro…” il motto del percorso formativo.

Gli iscritti saranno impegnati per due giornate all’interno della struttura di AsinOlla, alternando ore di teoria ad altre di messa alla prova “sul campo” degli insegnamenti ricevuti durante la programmazione del corso.

L’iniziativa di formazione sarà attivata al raggiungimento del numero minimo di 5 partecipanti. Al termine degli incontri verrà rilasciato un attestato di partecipazione riconosciuto da Acsi.

Chi trova un asino, trova un tesoro…

Un amico che senza parlare ci consiglia, ci sa ascoltare, capace di starci vicino e nel silenzio comprendere le nostre emozioni, sa coccolarci, a volte spronarci con dolcezza, a volte con insistenza, cercando la nostra attenzione in ogni modo a lui possibile. Capace di portarci sempre ed inevitabilmente al “qui ed ora”, ponendoci difronte un grande specchio.



Un amico capace di guardarci davvero nel profondo, capace di condurci negli abissi più bui senza mai abbandonarci, per poi con grande energia ma allo stesso tempo con immensa dolcezza ricondurci alla superficie, alla luce, più ricchi nel cuore e più consapevoli della nostra reale essenza di esseri umani.



Sì è proprio vero, un amico unico e vero, autentico, incorruttibile, sempre sincero. Per troppo tempo sfruttato, deriso, incompreso, sminuito dall’ignoranza umana… Per noi, invece, un vero tesoro di inestimabile valore… l’asino.



Così per poterlo capire, per poter entrare nel suo mondo, abbiamo bisogno di chiedere il permesso, capaci e disposti a guardare quello specchio, pronti ad abbandonarci a lui .



Per questo disponibili all’ascolto, all’ osservazione, alla pazienza ed alla lentezza, capaci di fermarci e riflettere, ragionare, accettare ed affrontare ciò che siamo nel bene e nel male, pronti a metterci in discussione e soprattutto, pronti ad aprire il nostro cuore onestamente e senza condizioni nella completa fiducia di non essere mai lasciati soli. Allora i primi passi, come quelli a seguire, saranno sempre lenti, rispettosi dello spazio sacro vitale dell’anima alla quale andiamo incontro.



In questo percorso, entreremo nel mondo degli asini in punta di piedi, osservandoli, cercando di decifrare i ruoli all’interno del branco ed imparando a leggere alcuni dei oro comportamenti e modi di comunicare, al fine di porre le basi per un’amicizia ed un rapporto unico ed autentico, basato sulla fiducia, l’amore, la comprensione ed il rispetto reciproco.



Impareremo a prendercene cura: dalla pulizia del corpo, alla pulizia degli spazi, l’alimentazione, la cura degli zoccoli ed il costante controllo della buona salute psicofisica del/i nostro/i amico/i.

