APS, Alice Sansalone: “Meritavamo di vincere, siamo migliorate in fase difensiva”

Savona. Nella prima giornata di campionato l’Amatori Pallacanestro Savona era uscita battuta da Ancona per un buzzer beater che aveva fissato il punteggio sul 67-65. Quella in terra marchigiana resta al momento l’unica partita persa dalle biancorosse, che domenica, tra le mura amiche, hanno avuto la meglio sulle Panthers Roseto con un tiro da tre a 3 secondi dalla sirena, imponendosi 60 a 58. Poi, l’ultimo disperato tentativo delle abruzzesi si è spento sul ferro.

A fine gara il playmaker Alice Sansalone afferma: “Per noi questa partita era un banco di prova per quello che abbiamo fatto in queste settimane dall’inizio del campionato perché l’anno scorso c’era stato l’impatto con tutto quello che è la A2 per la maggior parte della squadra e per questo gruppo. Quest’anno stiamo continuando a costruire da quello che è venuto l’anno scorso”.

“Il nostro obiettivo è diventare una squadra che difende – sottolinea il capitano -; siamo in tante, possiamo ruotare in dieci e quindi possiamo mettere energia per tutta la partita. Oggi giocavamo contro una squadra che ha un attacco che ha fatto 80 punti, ha fatto sempre molto bene con tante bocche da fuoco. Noi siamo state molto brave a dimostrare che siamo migliorate, soprattutto su quell’aspetto”.

Alice Sansalone, protagonista dell’incontro con i suoi tiri dalla linea dei 6.25, ha messo a segno il canestro della vittoria e commenta così: “Sicuramente alla fine in quei momenti l’allenatore può essere molto bravo a disegnare uno schema che funzioni, però quello che decide è la singola giocata, il momento, l’idea. Negli ultimi minuti ho sempre pensato che per come abbiamo giocato e per l’atteggiamento che ci abbiamo messo meritavamo di vincere. Quando mi è arrivata la palla in mano ho pensato ‘è la mia occasione, tiro, segno e vinciamo'”.

“Probabilmente ho una percentuale più alta dalla linea di metà campo che da sotto canestro – scherza in chiusura il capitano – e quindi la palla è entrata, la squadra se lo meritava”.