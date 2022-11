Andora, al via la sostituzione di 4500 punti luci

Andora. Al via la sostituzione di 4500 punti luce sul territorio comunale di Andora. Un’operazione di rinnovo dell’illuminazione pubblica che vede da qualche giorno sul territorio operare la “City Green Light srl” alla quale il comune di Andora ha affidato, per nove anni, la fornitura e la manutenzione degli impianti.

L’intervento prevede la sostituzione di tutti i corpi illuminanti funzionanti e, successivamente, l’intervento sui lampioni su cui non è possibile effettuare l’operazione perché particolarmente danneggiati, vandalizzati o usurati.

“L’intervento è in corso nelle zone periferiche e nelle vie dove i tecnici hanno verificato che gli impianti risultano in peggiori condizioni – ha spiegato il sindaco di Andora, Mauro Demichelis, nel corso di un sopralluogo – Tutti i corpi illuminanti saranno sostituiti con lampade a led che garantiscono risparmio energetico, minor impatto ambientale e una illuminazione gradevole ed efficace già sperimentata in alcune vie citradine. La programmazione degli interventi segue una classifica di priorità stabilità dai tecnici che hanno stilato un cronoprogramma. Negli ultimi due anni, abbiamo già realizzato interventi di posa di lampade a led in via San Lazzaro, sulla passeggiata a mare di Levante, in piazza Santa Rita e ultimamente in sulla passeggiata di ponente. Il nuovo contratto ci garantirà, per nove anni, la fornitura di energia elettrica e manutenzioni su tutto il territorio. Terminata la sostituzione dei corpi luminosi si procederà a riverniciare tutti i pali e a sostituire i punti luce gravemente danneggiati,”.

Fra le prime vie sui cui tecnici hanno ritenuto intervenire prioritariamente ci sono via del Poggio, Strada delle Patelle, Strada delle Colline, Strada San Giovanni Rollo, via Soprana, via del Lampin, Strada del Lampin, via Duomo, Viale Argentina, via XXV Aprile e strada della Pineta.