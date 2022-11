Anche due savonesi a Torino alla Cross Internazioneale “J Medical La Mandria”

Torino. Gara test per i Campionati Europei di Cross in programma tra tre settimane presso al parco “La Mandria” del capoluogo piemontese. C’erano anche due rappresentanti dell’Atletica Arcobaleno Savona.

Lucrezia Mancino, impegnata nel cross corto su distanza complessiva di 2 km, è giunta 10° nella classifica generale e prima della categoria Promesse, correndo in 7.74. La gara è stata vinta dalla portoghese Salomè Afonso e la seconda piazza è andata all’azzurra Federica Del Buono.

Ludovico Vaccari si è schierato al via della gara sui 6 chilometri riservata alla categoria juniores, una prova che ha visto impegnati oltre 100 atleti.

Un piccolo infortunio muscolare ha in parte compromesso la prova dell’atleta seguito da Sauro Ivani che è stato comunque in grado di chiudere in una discreta 40° posizione in 20.27.