Amatori Nuoto Savona brilla al Trofeo Nico Sapio: terzo posto e tre medaglie individuali

Savona. Grande affermazione della squadra Esordienti A dell’Amatori Nuoto Savona, che si è classificata al 3° posto nel prestigioso Trofeo Nico Sapio, svoltasi nel fine settimana a Genova.

Il grande appuntamento natatorio, giunto alla sua 48° edizione, è organizzato da Genova Nuoto e My Sport in collaborazione con la FIN e con il patrocinio di Regione Liguria (ente promotore) e Comune di Genova e ha visto protagonisti nella vasca della piscina Sciorba Esordienti A e Ragazzi.

Per nulla intimoriti dalle presenze dei big del nuoto italiano e delle più blasonate squadre, i giovani savonesi, seguendo le indicazioni del loro allenatore Diego Giacchino, hanno conquistato il meritato podio di squadra e diverse medaglie personali che si aggiungono allo storico palmares della società.

Fra tutti Arianna Avanzini con un argento nei 100 dorso, Francesco Di Donato con un bronzo nei 100 farfalla e diversi piazzamenti al 4° posto: Virginia Uccelli, Forella Matteo, Rinaldi Isabel. Peccato per la squalifica di Di Donato per falsa partenza nella finale dei 100 stile libero che gli ha precluso un altro podio.

Soddisfazione in piscina a Legino per questo ulteriore risultato sportivo, che ripaga tutto l’ambiente per gli sforzi fatti per far nuotare i ragazzi di Savona.