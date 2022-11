All’istituto Varatella Salone dell’Orientamento per la scelta della scuola superiore

Borghetto Santo Spirito. Nella sede principale dell’Istituto Comprensivo Val Varatella si è svolto il Salone dell’Orientamento dedicato ai ragazzi delle classi terze in procinto di scegliere la scuola superiore a cui iscriversi. Affrontare l’orientamento nella classe terza della secondaria di I grado è una delle grandi sfide che i ragazzi devono affrontare alla fine del I ciclo d’istruzione: scegliere la scuola superiore, infatti, rappresenta un passo importante che i nostri ragazzi devono affrontare accompagnati dalle famiglie insieme all’intera comunità educante.

“Consapevoli di questa difficoltà la Funzione Strumentale Orientamento e Continuità dell’I.C. Val Varatella ha pensato di riproporre, dopo due anni di stop dettati dalla pandemia, il Salone dell’Orientamento in uscita: un’occasione in cui finalmente i ragazzi e le famiglie delle classi terze delle scuole secondarie di Borghetto S.S:, Ceriale e Toirano hanno potuto informarsi ed incontrare in presenza professori e studenti di una quindicina di istituti superiori della zona compresa tra Imperia e Savona, passando anche dalla scuola forestale di Ormea” sottolinea l’istituto comprensivo.

Gli istituti superiori (licei, ITIS, istituti agrari e forestali, scuole professionali, scuole edili etc.) si sono organizzati non solo con depliant esplicativi e manifesti, ma hanno messo in scena concretamente ciò che le proprie scuole propongono: studenti vestiti da chef e camerieri hanno apparecchiato la tavola, servito ed offerto spuntini, un istituto tecnico ha fatto giocare a calcio un robot, i professionali hanno mostrato ai ragazzi i circuiti elettrici ed idraulici ricreando nell’atrio della scuola brevi esperienze didattiche capaci di far comprendere lo spirito che anima i diversi indirizzi di studio.

“L’evento dedicato anche alle famiglie ha riscosso successo e permesso ai ragazzi di rendersi conto di quanto sia ampia ad oggi l’offerta formativa del nostro territorio”.

L’iniziativa è stata di fondamentale importanza per consentire a tutti i nostri ragazzi, in una visita di un’ora, di avere una panoramica dei diversi percorsi e degli indirizzi possibili, garantendo anche a coloro che saranno impossibilitati di recarsi personalmente ai diversi Open Day di affrontare il momento della scelta in modo quanto più possibile consapevole.

Gli insegnanti accompagneranno gli studenti cercando di favorire il momento finale della scelta, concludendo un lungo percorso di conoscenza di sé, dei propri punti di forza e debolezza e delle competenze sviluppate, utili all’inizio di un nuovo cammino.

La Funzione Strumentale ha reso inoltre possibile proseguire l’attività di orientamento grazie all’adesione al progetto #progettiamocilfuturo, iniziativa che consentirà a tutti i docenti e alle famiglie, grazie ad attività didattiche collaudate e a webinar di conoscenza per trasformare il momento della scelta in un percorso guidato pensato per compiere in modo consapevole un passo importante e decisivo.

“Un ringraziamento al Comune di Borghetto S.S., che ci ha coadiuvato nell’organizzazione, e a tutti coloro che hanno aderito e colto la valenza formativa dell’evento che ci auguriamo possa diventare sempre più ricco di proposte, considerando il fatto che l’incontro e la comunicazione in presenza assumano un’efficacia dal sapore più autentico” affermano dall’istituto comprensivo.