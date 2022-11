Allerta meteo, Ciangherotti: “Nessun intervento sugli scarichi di viale Che Guevara. Aziende temono disastri”

Albenga. “Sulla nostra regione e in particolare sulla nostra provincia sta per affacciarsi la prima perturbazione importante dopo diversi mesi. Il maltempo in arrivo preoccupa le aziende agricole albenganesi, anche perché sugli sbocchi a mare degli scarichi di Viale Che Guevara non sono stati realizzati gli interventi necessari a prevenire potenziali criticità”. Lo afferma il consigliere e capogruppo ingauno di Forza Italia Eraldo Ciangherotti.

Per il pomeriggio, Arpal ha diramato una nuova allerta gialla per temporali: “Sono ancora vive nei ricordi di tutti le terribili immagini di quest’estate – spiega Ciangherotti -, quando, il 30 agosto scorso, vento, piogge e grandine hanno flagellato il territorio ingauno provocando ingenti danni sul litorale e nell’entroterra”.

“L’anomala parentesi di bel tempo – spiega il capogruppo albenganese – sembra ormai essere giunta al termine. La preoccupazione degli agricoltori ingauni è comprensibile, anche perché questa amministrazione sembra aver dato più peso alle schermaglie politiche con la Regione rispetto ai fatti concreti utili a mettere in sicurezza il territorio in vista di questi eccezionali eventi”.

Secondo Ciangherotti, “per prevenire disastri e ulteriori allagamenti nelle serre – conclude – occorreva intervenire per tempo, mentre ora non ci resta di nuovo che sperare che il maltempo passi senza gravi conseguenze. A poco servono, infatti, le visite alle aziende colpite dopo a seguito di un disastro quando quello stesso disastro non solo sarebbe stato prevedibile, ma addirittura lo si sarebbe potuto anche evitare intervenendo tempestivamente”.