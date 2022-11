Alla Dogana sequestrati oltre 2 milioni di euro non dichiarati

Liguria. Oltre 2 milioni di euro non dichiarati, nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 13 novembre scorso, sono stati individuati dai funzionari del Reparto Viaggiatori – Ufficio delle Dogane di Genova 1 – durante le operazioni di controllo ex artt. 19 e 20 T.U.L.D. ed ex artt. 3 e 4 D. Lgs. 195/08, espletate sui passeggeri e sulle imbarcazioni in entrata e in uscita dall’Unione Europea.

Il D. Lgs. 195/08, infatti, dispone la libera circolazione di valuta per importi fino a 10.000 euro, oltre i quali, chiunque trasporti valuta, è tenuto alla presentazione di una dichiarazione presso l’ufficio doganale di entrata o di uscita dal territorio nazionale.

Pertanto, sono stati elevati diciotto verbali, sequestrando un importo totale di circa 900.000 euro e la riscossione di oblazione immediata per circa 15.000 euro.

L’attività è stata il frutto dell’attenta analisi dei rischi attuata dai funzionari ADM del Reparto Viaggiatori di Genova 1.