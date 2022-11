Albisola Pallavolo. Vola in classifica la B2 femminile, passo falso casalingo per la B maschile

Quarto successo in sei partite. Ieri, in trasferta contro Certosa Volley (Pavia) la formazione dell’Albisola Pallavolo ha superato per 3 a 0 la formazione di casa fanalino di coda. I set sono terminati 21-25, 20-25 e 22-25

Ora, la biancazzurre capitanate da Giorgia Botta possono godere di una classifica con due panorami inaspettati ma guadagnati con merito. Guardando avanti, la testa della graduatoria dista appena due lunghezze. Ma fa ancora più piacere vedere le zone calde della classifica lontane 8 punti visto che l’obiettivo societario è la permanenza nella categoria. CLASSIFICA COMPLETA QUI.

Continua a faticare, invece, la formazione maschile di Serie B. La scorsa settimana, il sestetto di coach Agosto era riuscito a ottenere il primo punto in classifica. Ieri sera, invece, sconfitta senza punti, 3 a 0, tra le mura amiche del Palasport Besio di Albisola Superiore. Npsg La Spezia si è imposta 21-25; 13-25 e 21-25,