Albisola Pallavolo. La B maschile si sblocca, la B2 femminile tiene testa alla capolista ma cede 3 a 0

Weekend ricco di gare per l’Albisola Pallavolo. La formazione di Serie B2 di coach Francesco Valle ha lottato punto a punto cedendo di misura contro la capolista Labormet2 Torino. I set sono terminati 20-25, 20-25 e 23-25. Dopo cinque gare, la formazione biancazzurra conta già nove punti in classifica.

Si sblocca la prima squadra maschile dell’allenatore Claudio Agosto, che sul campo di Tomcar Sant’Anno Torino ottiene il primo punto in campionato. La squadra piemontese si è imposta 3 a 2 conquistando 15-10 il quinto set.

Passando alle Serie D, vittoria in trasferta per la formazione maschile, netto 3 a 0 sul terreno di gioco di Colombo Genova per il sestetto di Elvio Ferrari. Altrettanto netta e pesante l’affermazione delle ragazze guidate da Luca Parodi, che hanno superato 3 a 0 il Quiliano Volley.