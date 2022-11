Albisola, il fungaiolo deceduto è Cesare Siboldi: probabilmente un malore a causarne la morte

Albisola Superiore. Si chiamava Cesare Siboldi, viveva ad Albisola Superiore e aveva 78 anni, l’uomo trovato senza vita, nella tarda serata di ieri, nei boschi poco sopra la zona che precede il Santuario della Pace, al di là del ponte.

Ore di ricerche culminate, poco prima delle 22, con il ritrovamento del corpo. Probabile una caduta, forse in seguito ad un malore.

Cesare Siboldi era uscito nel primo pomeriggio per andare per funghi. L’ultimo contatto, una telefonata al figlio, intorno alle 16 in cui diceva di stare tornando a casa. Poi il vuoto.

Sul posto immediate le ricerche. Vigili del fuoco, protezione civile con unità cinofile, Croce Rossa di Sassello, soccorso alpino e volontari. Tutti a setacciare il bosco con torce.

Non verrà eseguita autopsia. La salma, al momento, è stata trasferita nella camera ardente del Cimitero di Superiore, poco distante dal luogo del ritrovamento.

La notizia della sua morte, in un modo così drammatico, ha scosso e rattristato la comunità dove Siboldi, che abitava vicino al Comune, era persona molto conosciuta.

I funerali saranno celebrati giovedì mattina, alle 10 e 30, nella chiesa di San Nicolò ad Albisola Superiore