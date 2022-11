Albenga Volley, Giuseppe Ferrari è il nuovo presidente: “Onorato di questo ruolo”

Albenga. Sul campo arrivano le vittorie, ma in casa Albenga Volley si lavora molto anche dietro le scrivanie. La società infatti annuncia un cambio al vertice del club biancoblù: Giuseppe Ferrari sarà il nuovo presidente, andando a sostituire Olga Vasilache, “A lei i più sinceri ringraziamenti per lo straordinario lavoro fatto in questi anni”, commentano dal club.

Volto nuovo anche per la vice-presidenza, che sarà ricoperta da Honerè Vernetti Mansin. Confermato invece come Direttore Generale Massimiliano Grassadonio, mentre è una new entry il Direttore Sportivo Franco Pezzillo.

Resterà comunque in società Olga Vasilaghe, nel settore giovanile andrà a ricoprire il ruolo di responsabile del settore promozione insieme alla confermata Stefania Pezzillo, mentre dall’Under 14 in su sarà Marco Arrighetti a coordinare il lavoro.

“Come prima cosa vorrei fare i complimenti e i ringraziamenti ad Olga per il grande lavoro fatto in questi anni, resi molto difficili dalla pandemia – il commento del neo presidente biancoblù Giuseppe Ferrari – E’ riuscita al meglio a portare avanti tutto, curando ogni minimo dettaglio. Per quanto riguarda la presidenza non posso che essere onorata che l’Albenga abbia scelto me per questo ruolo, ho grande entusiasmo e tanta voglia di lavoro per migliore sempre più questa società. Non mi do particolari obiettivi, se non quello di portare quanti più ragazzi e ragazze in palestra, perché è sempre un piacere poter vedere tutto il loro entusiasmo e i miglioramenti che riescono a fare. Dobbiamo dare il nostro massimo, per provare a non fargli mai mancare nulla”.

Un pensiero va anche alla prima squadra, che quest’anno proverà il grande passo: “Sono una squadra con la S maiuscola, basta vederle in allenamento per capire quanto si impegnano e ci tengono. Auguro a tutte loro di raggiungere quello che sperano, perché oltre alle grandi qualità sportive, hanno anche grandi qualità umane. Chiudo ringraziando anche tutti gli allenatori e dirigenti della società, perché è grazie a loro che possiamo puntare sempre più in alto, provando a migliorarci sempre di più”.

In chiusura: “Non posso che essere felice di avere al mio fianco una persona come Honorè, grande persona di sport e da anni nel mondo della pallavolo, sarà un importante braccio destro, senza dimenticare il DG Grassadonio, nelle strategie societarie”.