Albenga si “illumina d’immenso green”: il Natale ingauno all’insegna dell’ecosostenibilità

Albenga s’illumina d’immenso… green. Quest’anno, a causa delle difficoltà legate al caro energia e per una sempre crescente sensibilità all’ecosostenibilità e alle tematiche ambientaliste Albenga ha deciso di fare un balzo in avanti, ma senza rinunciare al Natale.

Come sarà spiegato durante un incontro pubblico che si terrà in piazza San Michele venerdì 11 novembre alle 11 in occasione dell’inizio della fiera di San Martino le novità di quest’anno saranno tante e guarderanno a 360° ovviamente al Natale, alle tematiche ambientali e di attualità, allo sport, al divertimento e molto altro.

L’amministrazione, in concerto con Proietta (la ditta che da anni si occupa delle proiezioni architetturali), l’Itis, il liceo artistico e il supporto degli sponsor stanno lavorando per Albenga, i suoi cittadini, i visitatori, il turismo e di conseguenza il tessuto economico e commerciale della città.