Albenga, Radu Mitu esalta il club: “Qui come i professionisti”. I gemelli Graziani: “Squadra duttile”

Albenga sempre più padrone del campionato di Eccellenza. La vittoria per 3 a 1 – Gibilaro e doppietta di Thomas Graziani – sulla Cairese è stata la decima su dieci incontri disputati. La sfida era di quelle da bollino rosso, visto che anche la squadra valligiana non aveva ancora perso in campionato. Un ruolino di marcia perfetto che consente alla squadra di Buttu di portarsi a +11 sui gialloblù secondi in classifica. Tredici i punti sull’Imperia e quindici sulla Lavagnese, le due squadre favorite alla vigilia del torneo.

Il portiere Radu Mitu e i gemelli Thomas e Gabriel Graziani sono stati tra i grandi protagonisti di questo fulminante avvio di stagione. L’estremo difensore, grande novità del mercato estivo, ha esaltato l’organizzazione del club e il lavoro quotidiano di mister Pietro Buttu e dell’allenatore dei portieri Stefano Ancona. “Siamo in Eccellenza, ma è come essere tra i professionisti”, ha affermato, elogiando poi lo spirito di una squadra che affronta le squadre delle parti basse della classifica con lo stesso spirito con cui affronta una big come la Cairese. Ha poi rivelato il ruolo cruciale svolto da presidente Simone Marinelli per il suo approdo in bianconero.

Radu Mitu ha militato nella squadra del FC Milsami Orheiin, militante in “Super Liga“, massima serie del campionato moldavo di calcio. Poi, è passato nelle file della squadra svedese del Vasalunds IF nel campionato “Ettan“, terzo campionato svedese di calcio, per poi giocare nell’Örebro SK in “Superettan“, secondo torneo professionistico svedese.

Di dieci anni più giovani, classe 2004, i gemelli Thomas e Gabriel Graziani. Giovanissimi e ingauni, sono il volto fresco del calcio dilettantistico ligure. Ad appena 18 anni, infatti, non soltanto giocano ma determinano nel massimo campionato regionale. Ma guai a montarsi la testa, come emerge dalle loro parole: “Il pregio di questa squadra è il saper interpretare le partite in modi diversi: giocando quando c’è da giocare e difendendosi quando serve stringere i denti”.

Gabriel Graziani sta disputando un campionato maiuscolo in un centrocampo in cui agiscono un big del calcio ligure come Nicholas Costantini e un figlio d’arte come Mattia Grandoni, oggi in cattedra contro la sua ex squadra. Thomas Graziani, in onore di un cognome pesante, si sta rivelando bomber infallibile: sia su azione sia dal dischetto. Testimonianza lampante di qualità abbinate a una “testa” già matura.