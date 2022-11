Albenga piange Franco Zuco, noto titolare di un’azienda di autotrasporti. Il sindaco: “Lascia un vuoto enorme”

Albenga in lutto per la scomparsa di Franco Zuco, titolare di una azienda di autotrasporti e personaggio molto noto in città. Aveva 80 anni.

“Franco era persona per bene, dedito al lavoro e alla famiglia, di una simpatia e disponibilità unica”, così lo descrive il sindaco Riccardo Tomatis che con Zuco ha condiviso bei momenti: “Ricordo le belle serate estive passate in allegria al vecchio circolo del tennis, sport che praticavamo negli anni ‘80. Ogni momento insieme era occasione per uno scambio di opinioni e battute, un consiglio o una risata”.

“La sua scomparsa – conclude il primo cittadino – lascia un vuoto enorme in tutta la città. In questo triste momento voglio esprimere, a nome mio e di tutta l’amministrazione, le più sentite condoglianze alla famiglia”.

I funerali saranno celebrati questa mattina, alle ore 9:30, presso la cattedrale di San Michele Arcangelo.