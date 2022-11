Albenga. Paura nella notte ad Albenga, dove è scoppiato un incendio per cause ancora in via di accertamento.

Le fiamme sono divampate a San Fedele e hanno avvolto il tetto di un’abitazione. Immediato l’allarme e tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco.

Sul posto, una squadra di Albenga, con due rincalzi (uno sempre da Albenga e uno da Savona). Dopo un paio di ore circa, l’incendio è stato spento e per fortuna nessuno è rimasto coinvolto in seguito all’accaduto.