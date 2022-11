Albenga, la crescita di Fabio Gibilaro: “Buttu è speciale. L’esultanza dopo il gol alla Cairese? Bello sentire il boato degli ingauni”

Albenga. Il calcio è uno sport che appassiona chi si lascia appassionare, trascinando dal semplice interesse alla passione pura. Questo è il percorso del bianconero Fabio Gibilaro, il terzino classe 2002 che ha sbloccato la gara di domenica contro la Cairese, dimostrando una crescita esponenziale sotto la guida di Pietro Buttu, che ormai ha il suo nome stampato in testa per quante volte lo nomina nell’arco dei novanta minuti (più recupero).

Un inizio ad Andora, dove fino al primo anno di superiori il pallone non è mai stato tra i suoi primi pensieri, considerandolo esclusivamente un divertimento. Poi la chiamata del Savona, quando si trovava in Serie D: da quel momento tutto si fece più serio. Gibilaro iniziò a dedicare al calcio metà delle sue giornate, facendo 4 anni tra le giovanili biancoblù e collezionando qualche panchina in Prima Squadra. Il COVID è stato un terribile nemico per tutti, anche per gli sportivi ovviamente: la sua esperienza in Promozione con la Golfo Dianese si è interrotta anzitempo. Alla ripresa una breve esperienza al Pietra Ligure per non perdere il ritmo, in quel minicampionato post quarantena, per poi approdare all’Albenga. Il resto fa parte del presente..

Fabio, che cosa si prova a giocare in una piazza come Albenga?

Una sensazione magica. Anche a Savona c’è il tifo però quello dell’Albenga, secondo me, è di gran lunga il migliore. C’è un ambiente fantastico dove si respira calcio, anche quando si va in giro e la gente ti ferma per strada per parlarti. Poi quando in Eccellenza ci sono 1300/1400 persone allo stadio, direi che c’è poco altro da aggiungere.

Cosa ti ha portato la gavetta dell’anno scorso in Prima Squadra?

Mi ha fatto molto bene, ora mi sento più sicuro di me quando gioco e poi il cambio del mister mi ha aiutato: stimo tantissimo Buttu e spero di poter migliorare anche tanto con lui..

Hai anticipato la prossima domanda: com’è lavorare con lui?

Adesso nella squadra c’è il tormentone “Gibilaro, Gibilaro, Gibilaro!” e a me fa molto piacere, vuol dire che ci tiene e vuole che cresca. Il giorno che non mi sentirò più chiamare mi preoccuperò, ma sono sicuro che non succederà perché il mister con i giovani è veramente speciale. Se un giocatore si mette con il ‘mind-set’ di migliorare ma non pretendere, allora con Buttu è tutto in discesa visto che dà gli spazi giusti nei momenti giusti, senza metterti pressione. Non so quante società portino tutti questi 2005/2006 come facciamo noi.

E invece come puoi descrivere il tuo gol di domenica?

A dire il vero è partito tutto da un mio errore tattico: dovevo giocare la palla sulle punte ma l’ho giocata in mezzo a Grandoni. Quest’ultimo è stato veramente bravo ad uscire da quella situazione, cambiando gioco sulla sinistra. Poi c’è stato questo cross in mezzo, dove ho visto che la palla poteva essere respinta fuori area, quindi l’ho aspettata lì e l’ho stoppata in alto con il ginocchio, credo la cosa migliore che ho fatto nel complesso. E ho calciato di prima intenzione..

E dopo?

Dopo è stato bellissimo. L’esultanza è stata davvero spontanea perché è stato proprio bello sentire il boato di tutti questi ingauni. Poi mi sembrava doveroso andare a festeggiare dalla panchina con tutti i miei compagni. Il gol che ho fatto non rappresenta Fabio Gibilaro ma l’Albenga di quest’anno, la voglia di non fermarsi mai e l’abbraccio al nostro mister.

Qual è il compagno che osservi di più per imparare?

Per ruolo e similarità dico Anselmo. Mi ritrovo molto nel suo modo di giocare, fisico e di spinta, quindi sicuramente cerco di prendere da lui il più possibile. Poi è un ragazzo fantastico, sempre col sorriso ed è proprio bello allenarsi con gente come lui“.

Infine, che cosa pensi sia quella caratteristica che vi rende superiori a tutte le altre squadre?

Siamo tutti dei possibili titolari, potendo tranquillamente esserlo in qualsiasi altra squadra di Eccellenza. C’è tanta qualità unita alla voglia di non fermarsi mai, dando il massimo ogni allenamento con una competizione positiva per migliorarsi giorno dopo giorno. Poi noi puntiamo a crescere più possibile e farlo ad Albenga è mettere una marcia in più a questo processo. Giocare in una piazza del genere tutte le domeniche potrebbe fare pressione a tanti, ma noi in tutto questo sentiamo grande motivazione. C’è un coro degli ultras che fa “Anche oggi giochiamo in casa” ed è esattamente così.