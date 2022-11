Albenga, la barberia “San e Pier 44” festeggia 50 anni di attività

Albenga. La barberia ingauna San e Pier 44 festeggia 50 anni di attività. Per l’occasione, i due soci hanno ricevuto nel locale la visita del sindaco Tomatis e dell’amministrazione comunale.

Santo e Piero hanno visto passare generazioni di uomini a cui hanno fatto barba e capelli e sono una realtà commerciale storica nella città di Albenga. I due soci si conoscono fin da ragazzini e hanno avviato la loro attività in via Nazario Sauro 68 quando avevano 21 e 23 anni dando, con la somma delle loro età, il nome al salone: San e Pier 44.

In occasione del mezzo secolo di attività hanno ricevuto la gradita sorpresa di una visita del sindaco Riccardo Tomatis, dell’ex sindaco Giorgio Cangiano, di Antonello Tabbò e di alcuni amministratori comunali, oltre ad amici e clienti.

“Una vita vissuta fianco a fianco svolgendo il proprio lavoro con entusiasmo, professionalità e dedizione quella di Piero e Santo con i quali mi complimento per il grande traguardo raggiunto – è il commento del primo cittadino -. Ringraziamo questa attività che è aperta da 50 anni. Queste nozze d’oro significano che siamo di fronte a professionisti seri, preparati e con una grande passione per il proprio lavoro”. Il sindaco, con alcuni membri dell’amministrazione, ha poi consegnato una pergamena a Santo e Piero che tra aneddoti e hanno fatto emozionare tutti i presenti.

“Nonostante i tanti anni di lavoro non abbiamo intenzione di chiudere l’attività per andare in pensione” rassicurano i due soci, poi scherzano: “Questo lavoro ci mantiene giovani, in pensione noi invecchiamo!”.