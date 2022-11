Albenga. Il teatro Ambra porta sul palco la solidarietà con uno speciale spettacolo di teatro, cabaret e musica dal titolo “Ridiamoci dentro”. L’appuntamento è per questa sera, con inizio alle ore 21.00 (posti ancora disponibili). Il ricavato della serata sarà devoluto in beneficenza alla parrocchia del Sacro Cuore, punto di riferimento non solo per i fedeli ma per la stessa comunità locale.

L’evento è una tradizione ingauna, che ogni anno viene apprezzato da centinaia di spettatori: personalità, imprenditori, professionisti, musicisti e ragazzi che hanno segnato e che tuttora animano la vita della storica parrocchia albenganese si misureranno in un vero e proprio show esilarante e divertente, a scopo benefico per sostenere le attività parrocchiali.

Cabaret, balletti divertenti, canzoni e sketch di teatro comici allieteranno il pubblico presente all’Ambra.

I protagonisti si sono cimentati in questo progetto solidale, che vede protagonista la location del teatro ingauno per trascorrere una serata piacevole e solidale (la prevendita dei biglietti presso il bar “Ai Giardinetti” in piazza del Popolo, ad Albenga).

La manifestazione teatrale gode del patrocinio del Comune di Albenga.