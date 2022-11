Albenga, il 18 novembre la presentazione dell’Epistolario del beato Francesco Faà di Bruno

Albenga. Il 18 novembre alle ore 11 presso l’Aula Magna del Centro Scolastico Diocesano “Redemptoris Mater” di Albenga si terrà la presentazione dell’Epistolario del beato Francesco Faà di Bruno, con la curatrice Suor Carla Gallinaro e alcuni studiosi e relatori. Suor Carla Gallinaro segue da molti anni la causa di santificazione di Francesco Faà di Bruno, un uomo straordinario che è stato: militare, scienziato, musicista e sacerdote. Inventore dello “svegliarino elettrico” che gli serviva per scandire bene i tempi della giornata e del “barometro a mercurio”, alcune sue formule matematiche prendono proprio il suo nome soprattutto nel campo dell’analisi matematica.

Si distinse anche come militare in quanto fu il primo a creare delle carte geografiche dedicate all’intelligence, che furono utilizzate durante la seconda guerra d’indipendenza. E’ il patrono del corpo degli Ingegneri dell’Esercito Italiano.

Oggi la sua memoria è custodita a Torino presso il convento delle Suore Minime del Suffragio. Le Suore Minime del Suffragio hanno adottato tale “nome identificativo” in quanto ogni sera, alle 20, si fermano e pregano ricordando tutti i morti caduti nelle guerre d’ogni tempo.

Francesco Faà di Bruno fu anche un precursore della difesa della donna in ogni situazione. Infatti grazie alle sue opere e alle sue fondazioni molte donne, anche prive di istruzione, furono salvate dalla strada e da altri pericoli, potendo guadagnarsi da vivere nelle lavanderie onestamente.

Infine il campanile della Chiesa di Torino, da lui progettato e fatto realizzare fu eretto volutamente in un quartiere povero della città, in modo che gli operai potessero sempre vederlo e farvi riferimento, per la giusta remunerazione del loro lavoro.

Per il suo ripudio della guerra, per la difesa della donna e della dignità del lavoro, per il suo instancabile apostolato, Francesco Faà di Bruno si colloca come un esempio di modernità e la sua vita offre numerosi spunti di esempio anche ai giovani del nostro tempo.

L’invito a partecipare all’evento di presentazione è aperto a tutti ed è a titolo gratuito. Nella foto sottostante Suor Carla nel momento in cui consegna a sua Santità Papa Francesco una copia dell’Epistolario. In quell’occasione il Papa le ha rivolto queste parole: “avete scritto questo grosso libro per farlo Santo?”.