Albenga festeggia i 110 anni della Croce Bianca locale con un weekend ricco di eventi

Albenga. Importante traguardo per la Croce Bianca di Albenga che quest’anno festeggia il 110° anniversario dalla sua fondazione.

Diverse le iniziative organizzate per il prossimo weekend che vedrà una tre giorni di festeggiamenti dedicati alla pubblica assistenza locale.

Si partirà la sera di venerdì 2 dicembre (alle ore 19:30) con la premiazione dei militi, sabato sarà la volta del Concerto dell’Accademia Musico Vocale Ingauna Egidio Marcelli che si svolgerà al Teatro Ambra alle ore 21.

Tanti gli appuntamenti in programma domenica 4 dicembre. Alle 9,30 ci sarà la deposizione della corona ai Caduti e presso la prima sede della Croce Bianca in Piazza San Domenico. Alle 10,30 la Santa Messa celebrata da S.E. Mons. Vescovo presso la Cattedrale di San Michele Arcangelo, mentre dalle 14 il ricevimento con le Consorelle e alle 14:30 l’inaugurazione di una nuova ambulanza Man TGE in ricordo dei coniugi Bianca Menchetti e Antonio Porello, presso la sede della Croce Bianca. Alle 15:30 il corteo si trasferirà al Teatro Ambra, dove alle 16,00 ci saranno i saluti da parte del presidente della Croce Bianca e delle autorità intervenute: oratore ufficiale dottor Fabrizio Pregliasco, presidente nazionale ANPAS.

A seguire l’inaugurazione di un apparecchio defibrillatore semiautomatico, donato dal Lions Club Albenga Host, e di una sedia portantina motorizzata, acquistata con il contributo della Signora Maggiorina Pellegrini. Taglio del nastro anche per un monitor multiparametrico, acquistato con i proventi della Cena in Bianco, organizzata dalla Vecchia Albenga Consegna della Fionda di Legno alla Croce Bianca da parte dei Fieui dei Caruggi. La giornata si concluderà con un rinfresco presso la sede dell’associazione.