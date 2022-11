Albenga, Distilo: “Nessuna catastrofe nonostante assenza del Ps. Iniziative pro ospedale strumentalizzate da amministrazione di sinistra”

Albenga. “E’ passato molto tempo ormai dalla nascita dello slogan ‘Senza pronto soccorso si muore’ e devo dire che in città, fortunatamente, non sono accadute grandi catastrofi dovute a questa mancanza. Quello che sosteniamo noi dall’inizio di questa vicenda è che il pronto soccorso ad Albenga, grazie all’amministrazione Burlando, non esiste dal 2012 e gli albenganesi e abitanti del comprensorio sono abituati ormai a questo cambio di servizio. Credo che se invece di attaccare in ogni modo possibile gli amministratori regionali avessimo provato a dialogare, oggi avremmo avuto sicuramente un punto di emergenza”. Lo afferma il presidente del consiglio comunale ingauno Diego Distilo.

“Con il cambio di assessore alla sanità non accadrà nulla di diverso rispetto a quanto già ipotizzato dalla Regione Liguria quindi la strumentalizzazione politica può terminare – aggiunge – Si perché, per chi non l’avesse ancora capito, malgrado la maggioranza assoluta dei cittadini che hanno partecipato alla marcia sull’ospedale e alla raccolta firme era ed è in buona fede, è stata strumentalizzata dall’amministrazione in carica di sinistra fiancheggiata da alcuni cittadini che hanno deciso di imporre ad Albenga scelte di ogni tipo senza neanche mai candidarsi alle elezioni ma assumendo ruoli importanti da ‘leoni da tastiera'”.

“La dimostrazione che i cittadini ingauni sono liberi ed intelligenti lo si evince dal fatto che alle ultime elezioni nazionali hanno votato, circa il 60%, il centro destra senza ascoltare i promotori degli slogan terroristici che chiedevano di votare a sinistra utilizzando la causa del pronto soccorso. Ora dopo questa ennesima dimostrazione sarebbe opportuno che si iniziasse un dialogo di mediazione con la Regione Liguria per cercare di ottenere il massimo dei risultati per il nostro ospedale magari cambiando slogan da senza pronto soccorso si muore a ‘senza strumentalizzazioni il nostro ospedale vive’. Infine concludo citando un ritornello di un grande cantautore italiano a me caro: ‘La gente si sente come Gesù nel tempio, dà buoni consigli quando non può più dare il cattivo esempio'”.