Albenga-Cairese con il factotum bianconero Gabriele Patrucco: “Nove su nove all’inizio mai nessuno nella storia”

Albenga. Mancano tre giorni al “big match per Eccellenza” tra due storiche realtà del comprensorio savonese che, nel corso di svariati anni, si sono date ad una battaglia sportiva sul rettangolo verde: al Riva è tempo di attendere Albenga-Cairese, una sfida d’altissima quota.

Sul fronte valbormidese c’è stato il racconto di Daniele Siri, giornalista e da tutti considerato ‘il primo tifoso gialloblù’. In terra ingauna, invece, non poteva mancare il pensiero di Gabriele Patrucco, una figura rappresentativa per la piazza bianconera con i suoi sedici anni in Prima Squadra. Ma non solo, c’è molto di più. “Il capitano“, come da tutto viene ancora chiamato, ha scritto addirittura un libro, contribuito alla creazione di un museo ed attualmente è presidente dell’Associazione Culturale Orgoglio Ingauno.

Insomma, un classe 1990 con una centenaria conoscenza bianconera nella propria testa e, soprattutto, nel proprio cuore. Qui, invece, la “versione gialloblù” del giornalista storico della Cairese Daniele Siri.

Gabriele, con la tua grande memoria storica, riesci a ricordare una squadra bianconera che sia simile all’Albenga attuale?

“Anche se è molto presto per poterlo dire, non ne è mai esistita una che sia partita così a razzo. A livello di risultati, ci è andata molto vicina la squadra dell’anno di Terza Categoria, con otto vittorie ed un pareggio. Come entusiasmo e prestazioni, invece, direi che sia simile a quella che ha affascinato di più negli ultimi 50 anni, ovvero quella del secondo posto del Campionato Interregionale 1987-1988, quando si è sfiorata la Serie C2 ad un paio di giornate dalla fine. Per citarne un’altra si può parlare di quella del 1997-1998, la stagione della vittoria della Promozione dopo una lotta punto a punto con la Bolzanetese. Ai tempi andavo a vederne le partite da bambino e mi ricordo che vinceva sempre di misura, dimostrando di essere molto quadrata ed organizzata, con giocatori d’esperienza e diversi giovani del comprensorio”.

Sta per arrivare la partita più importante di tutte?

“Lo è perché le due squadre hanno fatto in modo che lo sia diventata. Al momento della pubblicazione dei calendari, insieme ad Imperia e Lavagnese, la Cairese era la squadra che non vedevamo l’ora di affrontare per verificare il nostro livello. Tra le due realtà c’è una sana rivalità sportiva che comincia veramente da molto distante, rendendola una delle sfide più intriganti da seguire. Domenica scorsa alle 17:15 c’era già chi, uscendo da Taggia, si metteva a parlarne senza godersi la vittoria appena ottenuta. Sia chiaro, non c’è affatto cattiveria, ma c’è proprio il piacere di affrontare una società gloriosa come la Cairese”.

Quali sono le origini di questa rivalità?

“Albenga e Cairese si sono sfidate per la prima volta nella stagione 1945-1946, il primo campionato dopo la Seconda Guerra Mondiale. In quell’annata l’Albenga vinse il campionato (equiparabile all’Eccellenza odierna) con la Cairese seconda in classifica, giocandosi tutto punto su punto. Poi si sono incontrate anche nel gironcino per accedere alla Serie C, centrando entrambe la promozione. Due anni dopo ci fu uno spareggio salvezza: vinse la Cairese a Cairo, l’Albenga in casa e poi venne fissata una ‘bella’ in campo neutro. Più avanti nel tempo c’è stata un’altra situazione simile al primo caso, ovvero nel campionato 1963-64, dove c’è stato ancora questo testa a testa. Nel girone finale Albenga e Sestrese avevano raggiunto lo stesso numero di punti, quindi si disputò lo spareggio a Marassi e fummo promossi in Serie D. Negli anni Ottanta c’era la grande Cairese di Cesare Brin contro il grande Albenga di Sciolli, che davano vita ad altrettante sfide sentitissime”.

Quindi una partita che ha assunto grande significato nel corso degli anni..

“Ci sono stati 63 precedenti in campionato tra le due squadre, con uno storico che è proprio sul filo dell’equilibrio. Alcune volte ci sono state delle vittorie larghe, come per esempio negli Anni Cinquanta per quanto riguarda l’Albenga, però in linea generale capita spesso di trovare entrambe le formazioni ad ottimi livelli, pronte ad incontrarsi sulla propria strada. Ecco perché credo che una situazione come quella di questa stagione non sia del tutto inedita”.

Attualmente che aria si respira in questa città che tanto ama il calcio?

“Arriviamo comunque da tre buone stagioni sul campo, però la soddisfazione finiva il lunedì al momento del risveglio, avendo in testa tutte le problematiche societarie. Ora c’è un clima totalmente rinnovato. Marinelli e la nuova dirigenza hanno dato ciò di cui l’Albenga aveva bisogno, mentre la gente ingauna è riuscita a dargli ciò che forse gli mancava a Savona: un vero e proprio matrimonio perfetto. Poi è davvero entusiasmante vedere un Annibale Riva così pieno di gente, come nella partita contro la Lavagnese, e sapere che a Taggia eravamo circa in 200 a sostenere la squadra. Anche durante gli allenamenti ci sono sempre diversi Fedelissimi ad assistervi, un qualcosa di unico. C’è da ricordare che abbiamo un allenatore straordinario, che sa benissimo cosa vuol dire essere nell’Albenga”.

Che partita ti aspetti domenica?

“Alessi lo conosciamo bene come avversario, sia da giocatore sia da allenatore. Lui è uno con tante idee e che è portato all’attacco, sebbene la sua squadra sia sempre equilibrata. Mi aspetto una Cairese arrembante, come quella dell’anno scorso, magari sbloccata da qualche episodio”.

E quale giocatore pensi potrà essere determinante?

“Ce l’ho in testa ma non lo dico, ho paura di portargli male…”