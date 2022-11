Albenga, cade da una ruspa in movimento: soccorsi mobilitati

Albenga. Infortunio nel primo pomeriggio di oggi ad Albenga, in regione Parase.

Secondo quanto appreso, intorno alle 14.00, un uomo è caduto da una ruspa che stava manovrando, per cause ancora in via di accertamento. Fortunatamente il mezzo si è poi fermato e non ha colpito la persona che ne era alla guida.

Immediati sono scattati i soccorsi, con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Bianca di Villanova d’Albenga e del personale medico: dopo le prime cure da parte dei sanitari, l’uomo è stato poi trasportato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Stando alle prime informazioni, nella dinamica dell’incidente e nella caduta dal mezzo, non avrebbe riportato gravi traumi e ferite: le sue condizioni non destano particolare preoccupazione.

Resta da capire se l’episodio abbia avuto una natura accidentale oppure legato ad un possibile malore.