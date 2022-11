Alassio. È stato programmato questa mattina un intervento di manutenzione sul civico acquedotto di Alassio che prevedrà la temporanea sospensione dell’erogazione di acqua potabile (dalle 9).

Ecco le vie interessate: Via Mazzini; P.zza S. Ambrogio; Via S. G. Bosco; Via L. Da Vinci; Via Mameli; Vico della Chiusetta; Via Leone XIII; Via al Piemonte.

“L’erogazione di acqua sarà normalmente ripristinata al termine dei lavori”, hanno fatto sapere dall’ente comunale.