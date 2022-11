Alassio, in Consiglio comunale il restyling da 250mila euro per piazza Airaldi

Alassio. All’attenzione del Consiglio comunale di questa sera sono previste alcune variazioni di bilancio, alcune delle quali già note: i finanziamenti per Villa Fiske, i lavori di messa in sicurezza di Via Giancardi… Di altri, invece, non si è ancora parlato, sebbene meritino altrettanta attenzione.

Il punto 10 dell’ordine del giorno, “Variazione al Bilancio di previsione 2022/2024 (prospetto n. 28 del 14.11.2022 – secondo assestamento di novembre)” presenta una risultanza finale di competenza pari ad € 742.589,00 e di cassa pari ad € 331.216,00.

“Prevede una variazione positiva delle entrate per oneri concessori edilizi per € 291.151,00 – spiega Patrizia Mordente, assessore al Bilancio del Comune di Alassio – portando il totale del capitolo ad € 1.500.000,00 e per le trasformazioni alberghiere per € 25.062,00. Con queste somme verranno finanziati per € 50.000,00 il capitolo dell’eliminazione delle barriere architettoniche ed include, inoltre, il finanziamento del rifacimento di piazza Airaldi Durante per € 244.938,00”.

“Infine è previsto il finanziamento per € 157.000,00 per la realizzazione di opere pubbliche, al fine di realizzare il progetto esecutivo del parcheggio della “Piccola” della stazione”.​

“E’ un passaggio importantissimo – aggiunge Rocco Invernizzi, assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Alassio – perché da un lato, ci consente di proseguire nell’opera, avviata dall’inizio del mandato, di abbattimento delle barriere architettoniche e di rifacimento di tutti i marciapiedi cittadini, dall’altro di mettere in sicurezza e di restituire decoro ad una delle piazzette più caratteristiche della nostra città. Piazza Airaldi Durante versa attualmente in condizioni di potenziale pericolo per l’utenza e necessita di un urgente intervento sui sottoservizi, gli arredi… Purtroppo non abbiamo le risorse per dare seguito alla gara di idee avviata due anni fa, ma la somma considerevole che gli Uffici Finanziari con la regia della D.ssa Gandino e dell’assessore Mordente, hanno individuato la somma significativa di circa 250mila euro che ci consentiranno entro la primavera prossima di restituire alla città una piazza completamente ristrutturata, a sbalzo sulla spiaggia, suggestiva e sicura”.

“Nel frattempo – conclude Invernizzi – procediamo a passo spedito verso l’ampliamento del parcheggio della Piccola della Stazione, con l’affidamento del progetto esecutivo della sopraelevazione dell’attuale area di sosta nel centro cittadino”.