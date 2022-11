Alassio, donato un concentratore di ossigeno alla residenza protetta Giacomo Natale

Alassio. Con una cerimonia semplice, stamani il Rotary Club di Alassio ha consegnato all’Amministrazione Comunale di Alassio un importante presidio medico da destinare alla residenza protetta Giacomo Natale.

“Si tratta – è lo stesso Presidente del Rotary e consigliere comunale Enzo Canepa a illustrare il presidio – di un concentratore di ossigeno per usi medici Marca: GCE – Modello: Healthcare OC-E80- Valore: 1780 euro che i soci del Club hanno raccolto con lo specifico intendimento di farne dono alla Giacomo Natale, dove molti dei nostri affetti più cari sono ospiti”.

“Quello che riceviamo dalle mani del Rotary – aggiunge Franca Giannotta, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Alassio – è un supporto terapeutico che serve a concentrare l’ossigeno dell’ambiente a beneficio dei pazienti affetti da bronco pneumopatie croniche o comunque colpiti da affezioni dell’apparato respiratorio che necessitano della somministrazione programmata e prolungata di ossigeno: un dono prezioso e di grande utilità nell’ambito delle patologie respiratorie dell’anziano”.

“La nostra Residenza Protetta durante la pandemia ha dovuto affrontare necessità di cure straordinarie, in alcuni casi dovendo gestire l ‘emergenza, spesso costretta a non inviare pazienti nei presidi ospedalieri già saturi di ricoveri. In certi casi la dotazione di un concentratore di ossigeno avrebbe potuto e potrà salvare delle vite. Su questa ultima considerazione si evidenzia come questo strumento sanitario sarà necessario anche in questo periodo post pandemico, perché di grande utilità nelle patologie proprie dell’anziano come la BPCO, in cui l’ossigeno-terapia offre un supporto terapeutico importante, rinviando, spesso evitando il ricovero ospedaliero, fonte di disagio per il paziente abituato all’ambiente, ai ritmi e le cure della Residenza Protetta. Sarà cura dei sanitari ivi presenti utilizzarlo nel tempo ed indispensabile alla cura e la qualità di vita dell’anziano fragile”.