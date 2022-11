Al via “Orientaragazzi” sul Priamar: “Bisogna dare ai giovani le opportunità per ritornare qui dopo aver studiato fuori”

Savona. E’ iniziata con un convegno l’edizione 2022 di Orientaragazzi, la tre giorni in programma dal 9 all’11 novembre dedicata alle prospettive future dei ragazzi con gli stand delle scuole superiori della provincia e di alcune realtà lavorative.

Il progetto, sviluppato dall’amministrazione all’interno del Cantiere Comunità, è del Comune di Savona, con il contributo di Fondazione De Mari, la partnership con Orientamenti (progetto di Regione Liguria) e altri enti del territorio: Ufficio Scolastico Provinciale, Alfa Liguria, Unige-Campus Savona, Unione degli Industriali di Savona, Provincia di Savona e Camera di Commercio Riviere di Liguria.

Una novità di quest’anno è la giornata dell’11 dedicata ai percorsi post diploma – Università, ITS e alle opportunità lavorative del territorio. Il seminario inaugurale è stato un focus sui numeri del nostro territorio, sulle aspettative, sulle politiche di contrasto alla dispersione scolastica.

“I giovani portano con sé innovazione – ha detto il sindaco Marco Russo, devono essere il nostro presente e stanno molto a cuore alla nostra amministrazione che all’interno del Cantiere Comunità prevede quest’anno un focus dedicato alla fascia 0-23 che richiederà il coinvolgimento del territorio e dei suoi enti. L’orientamento è il presente, serve a far capire ai ragazzi quali sono le opportunità che Savona offre loro. Ma serve anche agli adulti per capire quali stimoli ci arrivano dai giovani e in quale modo l’amministrazione deve modulare le proposte per venire incontro alle loro aspettative”.

Il vicesindaco Elisa Di Padova sottolinea la necessità di “creare opportunità di poter ritornare per chi studia fuori”. Infatti, in provincia il 23,2% della popolazione residente ha oltre 70 anni, il 13,5% è compreso nella fascia tra i 60 e i 69 anni. La percentuale si riduce sempre di più con il diminuire dell’età: tra i 20 e i 29 sono l’8,7% e tra i 30 e i 39 il 9,2%.

Anna Cossetta, direttore di Fondazione De Mari, presenta i dati relativi alla provincia di Savona: “I ragazzi vanno a studiare fuori e il problema è che poi cercano opportunità altrove e non ritornaro qui. Orientaragazzi serve anche a costruire una comunità educante. Bisogna orientare tutta la vita. Il percorso non finisce con la fine degli studi ma si continua per sempre: le opportunità formative e lavorative vanno avanti per tutta la vita”.

La percentuale di laureati in provincia di Savona è del 15% sul totale della popolazione (over 25), al di sotto della media ligure e italiana (oltre il 17%).

Per Cossetta è necessario “capire le dinamiche che accadono e provare a costruire alleanze. Il punto di partenza è riconoscere la nostra identità come territorio. Agli occhi di chi non ci vive, la nostra zona è molto apprezzata e tanti, soprattutto dopo il lockdown, vorrebbero venire a vivere qui. Bisogna fare in modo che l’entusiasmo che fa innamorare i turisti coinvolta anche noi“.

IL PROGRAMMA

Spazio espositivo al Palazzo del Commissario

– 9 novembre: 15.00-18.00 ingresso libero per ragazzi e famiglie

– 10-11 novembre: 9.00-12.00 per le classi e 15.00-18.00 ad ingresso libero per ragazzi e famiglie.

Convegni e seminari

– ‘Orientamento è futuro’: 9 novembre ore 9.30-12.30, Sala Sibilla – per dirigenti scolastici, docenti, educatori, enti e istituzioni, studenti dei licei Scienze Umane.

Ingresso su prenotazione al link.

– Presentazione ‘Scopri l’università e gli ITS’: 11 novembre ore 9-12.30, Sala Sibilla – per studenti della scuola secondaria di II grado e dei corsi di formazione professionale

– ‘Giovani e lavoro: territorio, cambiamenti, opportunità’: 11 novembre ore 14.00-16.00, Sala Sibilla – per studenti della scuola secondaria di II grado e giovani in cerca di lavoro

Agli eventi del giorno 11, per gli studenti partecipanti, verrà rilasciato attestato valido per riconoscimento di ore PCTO.

Workshop per studenti della scuola secondaria di II grado e giovani in cerca di lavoro

– 11 novembre dalle 9, Sala Sibilla. Momenti di approfondimento e workshop mirati che coinvolgeranno varie realtà dall’Università agli ITS, fino alle aziende e ai mondi produttivi del territorio che aiuteranno i giovani a sviluppare le proprie competenze.

Parte degli spazi sarà dedicata a stand espositivi di Forze dell’Ordine, Inail, Asl2 savonese, Unige-Campus Savona, ITS, Unione Industriali di Savona, Legacoop e Autorità Portuale.

Per maggiori informazioni orientaragazzi.savona@gmail.com.